https://ria.ru/20210513/uraza-bayram-1732064712.html

Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

Мусульмане отметят в четверг праздник Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) - праздник разговения после поста священного месяца Рамадан, председатель Духовного управления... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T07:51

2021-05-13T07:51

2021-05-13T07:51

религия и мировоззрение

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730577042_0:284:2988:1965_1920x0_80_0_0_8f270e6e42edb674d8e61d68a44b0152.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мусульмане отметят в четверг праздник Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) - праздник разговения после поста священного месяца Рамадан, председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин поздравил верующих, отметив что из-за коронавируса Рамадан в этом году для общины был непростым.В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году праздничные намазы в Соборной, Мемориальной и Исторической мечетях Москвы пройдут без прихожан, только при участии духовенства."Безусловно, мы опечалены тем, что в Москве и ряде других городов России из-за пандемии нет возможности собраться всей уммой на праздничную молитву и ощутить прекрасные чувства сплочения уммы в едином порыве и праздничном воодушевлении. Да послужат утешением для нас слова Всевышнего Аллаха: "Кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям". Ведь в отказе от посещения мечети в день праздника по веской и уважительной причине наше основное намерение - сохранить жизни, не стать причиной новых заражений и смертей!" - отметил в обращении к верующим муфтий Гайнутдин.Традиционно в Ураза-байрам после молитвы в мечетях проходят массовые трапезы, на которые приглашаются представители разных конфессий.Он отметил, что на ифтарах (вечерние трапезы разговения во время месяца Рамадан) также присутствовали представителей разных конфессий, что уже стало "частью религиозной культуры России"."Это очень хорошо, потому что мы живем в многонациональном и многорелигиозном государстве. И религиозные убеждения должны сплачивать, а не разделять. Мы это понимаем и идем этим путем", - заключил муфтий.Четыре российских региона из-за праздника Ураза-байрам объявили о дополнительных выходных после майских каникул. В Татарстане и Башкирии выходным днем станет 13 мая, в Крыму — 14 мая, а в Дагестане — обе названные даты, главы регионов подписали соответствующие распоряжения.Традиции Ураза-байрамТрадиция празднования дня разговения ведёт своё начало со времён пророка Мухаммеда с 624 года, это один из главных исламских праздников. Накануне и в день праздника (до праздничного ид-намаза) малоимущим собирается милостыня (закят аль-фитр) В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз).После праздничной молитвы накрываются праздничные столы, в гости приглашают друзей, соседей, родственников. Верующие поздравляют друг друга словами: "Ид мубарак!" (благословенного праздника!). В это день также принято дарить подарки и просить друг у друга прощения.

https://ria.ru/20210426/uraza-1730044696.html

https://ria.ru/20210511/uraza-1731816464.html

https://ria.ru/20210512/uraza-1731907158.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия