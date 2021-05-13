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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210513/uraza-bayram-1732082042.html
Благословенный праздник: мусульмане отмечают Ураза-байрам
Благословенный праздник: мусульмане отмечают Ураза-байрам
Мусульмане встречают праздник Ураза-байрам, который знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан. Один из главных дней исламского календаря — в фотоленте РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:16
2021-05-13T12:22
религия и мировоззрение
религиозные праздники
россия
ураза-байрам
фото
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Мусульмане встречают праздник Ураза-байрам, который знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан. Один из главных дней исламского календаря — в фотоленте Ria.ru.
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религиозные праздники, россия, ураза-байрам, фото, фото

Благословенный праздник: мусульмане отмечают Ураза-байрам

12:16 13.05.2021 (обновлено: 12:22 13.05.2021)
 
Читать ria.ru в
Мусульмане встречают праздник Ураза-байрам, который знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан. Один из главных дней исламского календаря — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Праздник возрождения и обновления Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) в этом году выпал на 13 мая.

Верующие во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама в Москве
1 из 12

Праздник возрождения и обновления Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) в этом году выпал на 13 мая.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Мусульмане встречают этот день с особым чувством радости.

Верующие возле мечети перед началом праздничной молитвы в честь Ураза-байрама в Екатеринбурге
2 из 12

Мусульмане встречают этот день с особым чувством радости.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Миллионы верующих совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз).

Верующий во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама возле мечети Кул Шариф в Казани
3 из 12

Миллионы верующих совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз).

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

После молитвы накрывают столы, в гости приглашают друзей, родственников и соседей.

Верующие возле мечети перед началом праздничной молитвы в честь Ураза-байрама в Екатеринбурге
4 из 12

После молитвы накрывают столы, в гости приглашают друзей, родственников и соседей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Верующие поздравляют друг друга словами: "Ид мубарак!" (благословенного праздника!).

Верующие перед началом праздничной молитвы в честь Ураза-байрама возле мечети Кул Шариф в Казани
5 из 12

Верующие поздравляют друг друга словами: "Ид мубарак!" (благословенного праздника!).

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Председатель Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин поздравил верующих, отметив, что из-за коронавируса Рамадан оказался для общины непростым.

Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий Равиль Гайнутдин во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама в Москве
6 из 12

Председатель Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин поздравил верующих, отметив, что из-за коронавируса Рамадан оказался для общины непростым.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Праздничные намазы во многих мечетях проходят без прихожан, только с участием духовенства.

Мальчик во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама возле мечети Кул Шариф в Казани
7 из 12

Праздничные намазы во многих мечетях проходят без прихожан, только с участием духовенства.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Каждый российский регион определяет порядок празднования сам, принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию.

Верующие перед началом праздничной молитвы в честь Ураза-байрама возле мечети Кул Шариф в Казани
8 из 12

Каждый российский регион определяет порядок празднования сам, принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Намазы рекомендуют совершать дома, а от организации коллективных поминальных меджлисов в этом году призывают отказаться.

Верующие во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама в Екатеринбурге
9 из 12

Намазы рекомендуют совершать дома, а от организации коллективных поминальных меджлисов в этом году призывают отказаться.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Безусловно, мы опечалены тем, что в Москве и ряде других городов России из-за пандемии нет возможности собраться всей уммой на праздничную молитву и ощутить прекрасные чувства сплочения..." — отметил Равиль Гайнутдин.

Мобильный телефон и четки на полу во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама возле мечети Кул Шариф в Казани
10 из 12

"Безусловно, мы опечалены тем, что в Москве и ряде других городов России из-за пандемии нет возможности собраться всей уммой на праздничную молитву и ощутить прекрасные чувства сплочения..." — отметил Равиль Гайнутдин.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Ураза-байрам — один из самых значимых для каждого мусульманина праздников, он связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.

Верующие возле мечети во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама в Екатеринбурге
11 из 12

Ураза-байрам — один из самых значимых для каждого мусульманина праздников, он связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Нужно простить друг другу обиды, постараться навестить родных и знакомых и попросить у них прощения.

Верующие во время праздничной молитвы в честь Ураза-байрама возле мечети Кул Шариф в Казани
12 из 12

Нужно простить друг другу обиды, постараться навестить родных и знакомых и попросить у них прощения.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
 
Религия и мировоззрениеРелигиозные праздникиРоссияУраза-байрамФото
 
 
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