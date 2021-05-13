Благословенный праздник: мусульмане отмечают Ураза-байрам
Праздник возрождения и обновления Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) в этом году выпал на 13 мая.
Праздник возрождения и обновления Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) в этом году выпал на 13 мая.
Мусульмане встречают этот день с особым чувством радости.
Мусульмане встречают этот день с особым чувством радости.
Миллионы верующих совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз).
Миллионы верующих совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз).
После молитвы накрывают столы, в гости приглашают друзей, родственников и соседей.
После молитвы накрывают столы, в гости приглашают друзей, родственников и соседей.
Верующие поздравляют друг друга словами: "Ид мубарак!" (благословенного праздника!).
Верующие поздравляют друг друга словами: "Ид мубарак!" (благословенного праздника!).
Председатель Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин поздравил верующих, отметив, что из-за коронавируса Рамадан оказался для общины непростым.
Председатель Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин поздравил верующих, отметив, что из-за коронавируса Рамадан оказался для общины непростым.
Праздничные намазы во многих мечетях проходят без прихожан, только с участием духовенства.
Праздничные намазы во многих мечетях проходят без прихожан, только с участием духовенства.
Каждый российский регион определяет порядок празднования сам, принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию.
Каждый российский регион определяет порядок празднования сам, принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию.
Намазы рекомендуют совершать дома, а от организации коллективных поминальных меджлисов в этом году призывают отказаться.
Намазы рекомендуют совершать дома, а от организации коллективных поминальных меджлисов в этом году призывают отказаться.
"Безусловно, мы опечалены тем, что в Москве и ряде других городов России из-за пандемии нет возможности собраться всей уммой на праздничную молитву и ощутить прекрасные чувства сплочения..." — отметил Равиль Гайнутдин.
"Безусловно, мы опечалены тем, что в Москве и ряде других городов России из-за пандемии нет возможности собраться всей уммой на праздничную молитву и ощутить прекрасные чувства сплочения..." — отметил Равиль Гайнутдин.
Ураза-байрам — один из самых значимых для каждого мусульманина праздников, он связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.
Ураза-байрам — один из самых значимых для каждого мусульманина праздников, он связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.
Нужно простить друг другу обиды, постараться навестить родных и знакомых и попросить у них прощения.
Нужно простить друг другу обиды, постараться навестить родных и знакомых и попросить у них прощения.