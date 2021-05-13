https://ria.ru/20210513/tashkent-1732100047.html

В Ташкенте рассказали о работе по деэскалации на границе с Киргизией

В Ташкенте рассказали о работе по деэскалации на границе с Киргизией

Власти Узбекистана удовлетворены работой, проводимой Бишкеком и Душанбе, по нормализации ситуации на киргизско-таджикской границе, сообщает в четверг... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:06

2021-05-13T12:06

2021-05-13T12:19

ситуация на границе киргизии и таджикистана

россия

садыр жапаров

шавкат мирзиеев

эмомали рахмон

таджикистан

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730708076_130:0:1000:489_1920x0_80_0_0_906640da4218527ca2afbe490068abad.jpg

ТАШКЕНТ, 13 мая – РИА Новости. Власти Узбекистана удовлетворены работой, проводимой Бишкеком и Душанбе, по нормализации ситуации на киргизско-таджикской границе, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.По данным пресс-службы, 13 мая Мирзиеев провел телефонные разговоры со своими киргизским и таджикским коллегами Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. В начале беседы глава Узбекистана обменялся с лидерами соседних государств поздравлениями в связи с отмечаемым в четверг мусульманским праздником – Рамазан-хайитом (известным в России как Ураза-байрам)."С удовлетворением отмечена проводимая работа по нормализации ситуации на кыргызско-таджикской границе, а также укреплению отношений дружбы, добрососедства и партнерства в регионе Центральной Азии", - говорится в сообщении по итогам разговоров.Мирзиеев и Жапаров также подчеркнули важность своевременной реализации договоренностей и соглашений, подписанных в ходе госвизита президента Киргизии в Узбекистан в марте.Мирзиеев и Рахмон в разговоре особое внимание уделили вопросам подготовки предстоящей встречи на высшем уровне. "В качестве основной задачи очередного заседания совместной межправительственной комиссии, которое состоится под председательством премьер-министров на этой неделе в Ташкенте, назван поиск новых "точек роста" взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочную перспективу", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

https://ria.ru/20210506/kirgiziya-1731262687.html

https://ria.ru/20210512/kirgiziya-1731890194.html

россия

таджикистан

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на границе киргизии и таджикистана, россия, садыр жапаров, шавкат мирзиеев, эмомали рахмон, таджикистан, киргизия, в мире