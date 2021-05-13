В Ташкенте рассказали о работе по деэскалации на границе с Киргизией
12:06 13.05.2021 (обновлено: 12:19 13.05.2021)
© Sputnik / Эламан КарымшаковВоеннослужащие на дороге, ведущей к приграничному селу Ког-Таш в Баткенской области
© Sputnik / Эламан Карымшаков
ТАШКЕНТ, 13 мая – РИА Новости. Власти Узбекистана удовлетворены работой, проводимой Бишкеком и Душанбе, по нормализации ситуации на киргизско-таджикской границе, сообщает в четверг пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева.
По данным пресс-службы, 13 мая Мирзиеев провел телефонные разговоры со своими киргизским и таджикским коллегами Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. В начале беседы глава Узбекистана обменялся с лидерами соседних государств поздравлениями в связи с отмечаемым в четверг мусульманским праздником – Рамазан-хайитом (известным в России как Ураза-байрам).
"С удовлетворением отмечена проводимая работа по нормализации ситуации на кыргызско-таджикской границе, а также укреплению отношений дружбы, добрососедства и партнерства в регионе Центральной Азии", - говорится в сообщении по итогам разговоров.
Мирзиеев и Жапаров также подчеркнули важность своевременной реализации договоренностей и соглашений, подписанных в ходе госвизита президента Киргизии в Узбекистан в марте.
Мирзиеев и Рахмон в разговоре особое внимание уделили вопросам подготовки предстоящей встречи на высшем уровне. "В качестве основной задачи очередного заседания совместной межправительственной комиссии, которое состоится под председательством премьер-министров на этой неделе в Ташкенте, назван поиск новых "точек роста" взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочную перспективу", - добавили в пресс-службе Мирзиеева.
Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.