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Мама школьницы из Казани поблагодарила учителей за спасение детей
Мама школьницы из Казани поблагодарила учителей за спасение детей
Мама одной из учениц гимназии №175 в Казани рассказала РИА Новости, как учитель спасла класс ее дочери во время нападения. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:58
2021-05-13T14:58
стрельба в школе в казани
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Мама одной из учениц гимназии №175 в Казани рассказала РИА Новости, как учитель спасла класс ее дочери во время нападения."Я очень благодарна учителям нашей школы. Если бы не слаженные действия и самообладание педагогов, нашего класса не было бы в живых. Директор быстро среагировала на ситуацию. У наших детей кабинет был открыт, и они стали выходить в коридор, а учитель английского языка Алия Эльдаровна заперла их в своем кабинете, закрыла дверь и держала ее, когда в нее начали ломиться. Она велела детям молчать, разбиться на пары. Дети сидели под партами спокойно, пока их не вывели", - рассказала мама девятиклассницы Элла Евгеньевна.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
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стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия

Мама школьницы из Казани поблагодарила учителей за спасение детей

14:58 13.05.2021
 
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкЛюди возлагают цветы и мягкие игрушки у гимназии No175 на улице Джаудата Файзи в Казани
Люди возлагают цветы и мягкие игрушки у гимназии No175 на улице Джаудата Файзи в Казани - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
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КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Мама одной из учениц гимназии №175 в Казани рассказала РИА Новости, как учитель спасла класс ее дочери во время нападения.
"Я очень благодарна учителям нашей школы. Если бы не слаженные действия и самообладание педагогов, нашего класса не было бы в живых. Директор быстро среагировала на ситуацию. У наших детей кабинет был открыт, и они стали выходить в коридор, а учитель английского языка Алия Эльдаровна заперла их в своем кабинете, закрыла дверь и держала ее, когда в нее начали ломиться. Она велела детям молчать, разбиться на пары. Дети сидели под партами спокойно, пока их не вывели", - рассказала мама девятиклассницы Элла Евгеньевна.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
Большая беда. Стрельба в школе в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

Стрельба у школы в Казани
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

Стрельба у школы в Казани
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

Стрельба у школы в Казани
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

Люди у школы в Казани, где произошла стрельба
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

Стрельба у школы в Казани
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

С эвакуированными работают психологи.

Сотрудники медико-психологической службы у школы в Казани, где произошла стрельба
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

Стрельба у школы в Казани
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

Стрельба у школы в Казани
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов у школы в Казани, где произошла стрельба
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

Стрельба в школе в Казани
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

Стрельба у школы в Казани
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

Стрельба у школы в Казани
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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Стрельба в школе в КазаниРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановКазаньПроисшествия
 
 
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