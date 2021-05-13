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Мама школьницы из Казани поблагодарила учителей за спасение детей

Мама школьницы из Казани поблагодарила учителей за спасение детей

Мама одной из учениц гимназии №175 в Казани рассказала РИА Новости, как учитель спасла класс ее дочери во время нападения. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:58

2021-05-13T14:58

2021-05-13T14:58

стрельба в школе в казани

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Мама одной из учениц гимназии №175 в Казани рассказала РИА Новости, как учитель спасла класс ее дочери во время нападения."Я очень благодарна учителям нашей школы. Если бы не слаженные действия и самообладание педагогов, нашего класса не было бы в живых. Директор быстро среагировала на ситуацию. У наших детей кабинет был открыт, и они стали выходить в коридор, а учитель английского языка Алия Эльдаровна заперла их в своем кабинете, закрыла дверь и держала ее, когда в нее начали ломиться. Она велела детям молчать, разбиться на пары. Дети сидели под партами спокойно, пока их не вывели", - рассказала мама девятиклассницы Элла Евгеньевна.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия