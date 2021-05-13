https://ria.ru/20210513/sboy-1732178388.html
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:06
2021-05-13T17:06
2021-05-13T17:06
google android
apple ios
калифорния
сан-франциско
сша
twitter
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148836/53/1488365335_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_9d83dbf9285b75de219adfc41234ad33.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пользователи Twitter из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать примерно после 16.30 мск. О неполадках сообщают в основном из Японии, США и Великобритании, а также из Испании, Канады и других стран.Большая часть сообщивших о сбоях пожаловались на работу сайта (около 60%), у остальных возникли проблемы с приложениями для Android и iOS.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20210513/shtraf-1732132934.html
калифорния
сан-франциско
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148836/53/1488365335_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab458d136e6ae945978590175d01bd10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google android, apple ios, калифорния, сан-франциско, сша, twitter, технологии, в мире