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Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети
Пользователи Twitter из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T17:06
2021-05-13T17:06
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пользователи Twitter из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать примерно после 16.30 мск. О неполадках сообщают в основном из Японии, США и Великобритании, а также из Испании, Канады и других стран.Большая часть сообщивших о сбоях пожаловались на работу сайта (около 60%), у остальных возникли проблемы с приложениями для Android и iOS.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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google android, apple ios, калифорния, сан-франциско, сша, twitter, технологии, в мире

Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети

17:06 13.05.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter на экране смартфона
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пользователи Twitter из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать примерно после 16.30 мск. О неполадках сообщают в основном из Японии, США и Великобритании, а также из Испании, Канады и других стран.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
14:13
Мосгорсуд отклонил жалобу Twitter на штраф в четыре миллиона рублей
Большая часть сообщивших о сбоях пожаловались на работу сайта (около 60%), у остальных возникли проблемы с приложениями для Android и iOS.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
 
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