https://ria.ru/20210513/sboy-1732178388.html

Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи Twitter сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи Twitter из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:06

2021-05-13T17:06

2021-05-13T17:06

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пользователи Twitter из разных стран жалуются на сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать примерно после 16.30 мск. О неполадках сообщают в основном из Японии, США и Великобритании, а также из Испании, Канады и других стран.Большая часть сообщивших о сбоях пожаловались на работу сайта (около 60%), у остальных возникли проблемы с приложениями для Android и iOS.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20210513/shtraf-1732132934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google android, apple ios, калифорния, сан-франциско, сша, twitter, технологии, в мире