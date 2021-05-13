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Жительницу Петербурга заподозрили в избиении до смерти годовалого ребенка
Жительницу Петербурга заподозрили в избиении до смерти годовалого ребенка
Мать подозревается в избиении до смерти своего годовалого сына в Курортном районе Петербурга, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T10:02
2021-05-13T10:02
россия
гумвд
сестрорецк
курортный район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Мать подозревается в избиении до смерти своего годовалого сына в Курортном районе Петербурга, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."В полицию доставлена женщина, нанесшая смертельные травмы своему годовалому сыну", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ночь на 13 мая в полицию обратился мужчина, который сообщил, что обнаружил в квартире дома по 12-линии в СНТ "Разлив" Сестрорецка гражданскую супругу в алкогольном опьянении и тело своего ребёнка."По указанному адресу была задержана 35-летняя женщина. По версии полиции, в состоянии алкогольного опьянения она избила своего годовалого сына, который с множественными ушибами и ссадинами скончался на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по Курортному району, медицинской и образовательной организациях, органе соцзащиты. Сотрудники полиции неоднократно проверяли жилищно-бытовые условия проживания семьи, воспитания ребенка. В отношении женщины составлялся административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".Тело ребенка направлено в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и меры пресечения.
https://ria.ru/20210429/sud-1730421792.html
https://ria.ru/20210402/izbienie-1603990789.html
россия
сестрорецк
курортный район
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россия, гумвд, сестрорецк, курортный район, происшествия

Жительницу Петербурга заподозрили в избиении до смерти годовалого ребенка

10:02 13.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Мать подозревается в избиении до смерти своего годовалого сына в Курортном районе Петербурга, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В полицию доставлена женщина, нанесшая смертельные травмы своему годовалому сыну", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в ночь на 13 мая в полицию обратился мужчина, который сообщил, что обнаружил в квартире дома по 12-линии в СНТ "Разлив" Сестрорецка гражданскую супругу в алкогольном опьянении и тело своего ребёнка.
"По указанному адресу была задержана 35-летняя женщина. По версии полиции, в состоянии алкогольного опьянения она избила своего годовалого сына, который с множественными ушибами и ссадинами скончался на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по Курортному району, медицинской и образовательной организациях, органе соцзащиты. Сотрудники полиции неоднократно проверяли жилищно-бытовые условия проживания семьи, воспитания ребенка. В отношении женщины составлялся административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Тело ребенка направлено в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и меры пресечения.
 
РоссияГУМВДСестрорецкКурортный районПроисшествия
 
 
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