https://ria.ru/20210513/rebenok-1732075874.html

Жительницу Петербурга заподозрили в избиении до смерти годовалого ребенка

Жительницу Петербурга заподозрили в избиении до смерти годовалого ребенка

Мать подозревается в избиении до смерти своего годовалого сына в Курортном районе Петербурга, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T10:02

2021-05-13T10:02

2021-05-13T10:02

россия

гумвд

сестрорецк

курортный район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Мать подозревается в избиении до смерти своего годовалого сына в Курортном районе Петербурга, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."В полицию доставлена женщина, нанесшая смертельные травмы своему годовалому сыну", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ночь на 13 мая в полицию обратился мужчина, который сообщил, что обнаружил в квартире дома по 12-линии в СНТ "Разлив" Сестрорецка гражданскую супругу в алкогольном опьянении и тело своего ребёнка."По указанному адресу была задержана 35-летняя женщина. По версии полиции, в состоянии алкогольного опьянения она избила своего годовалого сына, который с множественными ушибами и ссадинами скончался на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по Курортному району, медицинской и образовательной организациях, органе соцзащиты. Сотрудники полиции неоднократно проверяли жилищно-бытовые условия проживания семьи, воспитания ребенка. В отношении женщины составлялся административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".Тело ребенка направлено в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и меры пресечения.

https://ria.ru/20210429/sud-1730421792.html

https://ria.ru/20210402/izbienie-1603990789.html

россия

сестрорецк

курортный район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, сестрорецк, курортный район, происшествия