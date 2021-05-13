Жительницу Петербурга заподозрили в избиении до смерти годовалого ребенка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Мать подозревается в избиении до смерти своего годовалого сына в Курортном районе Петербурга, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В полицию доставлена женщина, нанесшая смертельные травмы своему годовалому сыну", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в ночь на 13 мая в полицию обратился мужчина, который сообщил, что обнаружил в квартире дома по 12-линии в СНТ "Разлив" Сестрорецка гражданскую супругу в алкогольном опьянении и тело своего ребёнка.
"По указанному адресу была задержана 35-летняя женщина. По версии полиции, в состоянии алкогольного опьянения она избила своего годовалого сына, который с множественными ушибами и ссадинами скончался на месте происшествия", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по Курортному району, медицинской и образовательной организациях, органе соцзащиты. Сотрудники полиции неоднократно проверяли жилищно-бытовые условия проживания семьи, воспитания ребенка. В отношении женщины составлялся административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Тело ребенка направлено в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и меры пресечения.