https://ria.ru/20210513/putin-1732106372.html

Путин дал поручения по ситуации в Казани

Путин дал поручения по ситуации в Казани

Президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения по ситуации в Казани, в планах поездки туда пока нет, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T12:34

2021-05-13T12:34

2021-05-13T12:34

стрельба в школе в казани

дмитрий песков

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал все необходимые поручения по ситуации в Казани, в планах поездки туда пока нет, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент дал уже все необходимые поручения. Пока в планах поездки такой нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент посетить Казань или лично комментировать ситуацию.Он отметил, что Путин лично выразил соболезнования и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, дмитрий песков, владимир путин, происшествия