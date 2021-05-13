https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html
Тур по усадьбам Подмосковья. План поездки на выходные
Тур по усадьбам Подмосковья. План поездки на выходные
Поездка в старинные усадьбы на севере Подмосковья — приятный и увлекательный способ провести выходные. Двух дней хватит для неспешного осмотра трех-четырех... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T08:00
2021-05-13T08:00
2021-05-13T08:03
туры
серов
отдых
музеи
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куда поехать
куда поехать в выходные
усадьба
санкт-петербург
дмитрий менделеев
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Поездка в старинные усадьбы на севере Подмосковья — приятный и увлекательный способ провести выходные. Двух дней хватит для неспешного осмотра трех-четырех мест, где жили знаменитые писатели, композиторы, ученые. Особое удовольствие — прогулка по пейзажным паркам и живописным окрестностям. Куда отправиться и что посмотреть на севере области — в материале РИА Новости.Здесь жили Лермонтов и СтолыпинВсего 35 километров на север от Москвы — и вы в живописной усадьбе Середниково. Она построена в XVIII веке в стиле русского классицизма. Ее называют образцовой и одной из немногих хорошо сохранившихся, рассказывает гид Полина Князева.В имении был целый комплекс кирпичных строений: конный и скотный дворы, теплицы, оранжереи, мастерские по изготовлению мебели. Часть сохранилась. "Здесь выращивали лошадей, лучших отправляли в царские конюшни", — говорит экскурсовод. Сейчас попасть можно только в главный дом и четыре флигеля. Все постройки соединены галереей с колоннами. На крыше каждого здания — бельведер, оттуда любовались видами. В центральном здании хозяева не жили, только принимали гостей, устраивали концерты, здесь же располагались библиотека, кабинет, столовая. А жилые помещения и кухня находились в пристройках.За домом — пейзажный парк, пруды и обелиск, установленный к столетию со дня рождения Михаила Лермонтова. На стеле — посвящение писателю: "Певцу печали и любви".Подростком он проводил тут летние каникулы, приезжая с бабушкой Елизаветой Арсеньевой. В то время усадьба принадлежала ее брату, Дмитрию Столыпину, дедушке будущего реформатора Петра Столыпина. С лермонтовских времен сохранились двери в старом доме, буфет в Дубовом зале.В конце XIX века усадьбу купила богатейшая семья купца Фирсанова, тут давали концерты Шаляпин и Рахманинов, а в окрестностях писал картины Серов. В советское время здесь был противотуберкулезный санаторий — климат благотворно действовал на легкие.Сейчас на территории имения можно погулять, покататься на лошадях, перекусить в кафе.Здесь писал БлокОт Москвы до усадьбы Шахматово — Государственного мемориального музея-заповедника Дмитрия Менделеева и Александра Блока — 85 километров. Комплекс включает и ближайшее село Тараканово, в его церкви поэт венчался с Любовью Менделеевой, дочерью автора таблицы химических элементов. Имение семьи известного ученого тоже недалеко — в восьми километрах, в деревне Боблово. Но сейчас оно закрыто на реставрацию.Усадьбу Шахматово в 1874-м приобрел дедушка Блока, профессор ботаники Андрей Бекетов.Поэт приезжал в эти места почти всю жизнь, на протяжении 35 лет. Здесь он создал три сотни стихотворений.Но дом в 1921 году сожгли крестьяне. На этом месте большой старый камень — Блоковский валун. По традиции в его отверстиях молодые литераторы оставляют свои произведения. А здание, которое можно увидеть сейчас, построили в 2001-м, в нем находится музей. Экспонаты — предметы быта, мебель семей Бекетовых и Блока, например бабушкин комод и настенное зеркало. В Голубой гостиной — пианино с бронзовыми подсвечниками, на котором играл гостивший тут Сергей Рахманинов. На втором этаже — библиотека, книги в ней из петербургской квартиры поэта. В кабинете — большой письменный стол, доставшийся Блоку от отца.Вокруг — усадебный парк с дорожками, клумбами и скамейками.Для комфортной поездки нужна удобная обувь: от стоянки до усадьбы идти около километра, да еще и в гору. Перекус — тоже с собой, кафе на территории нет.Здесь Чайковский написал "Щелкунчика" и "Пиковую даму"От Москвы до Клина — около ста километров. В этом городе стоит посетить две усадьбы — Демьяново и дом-музей Петра Чайковского.Особняк композитор арендовал последние пару лет жизни. Благодаря младшему брату Модесту сохранились интерьеры, в которых жил музыкант, его вещи и ноты, рассказывает гид Елена Шмелева. В гостиной — рояль, за которым он сочинил оперы "Иоланта" и "Пиковая дама", музыку к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица". В спальне — кровать и письменный стол, а на веранде — обеденный. Вокруг дома — парк с тенистыми аллеями и памятником композитору. Рядом — концертный зал и сувенирный магазин. Поселившись в Клину, Чайковский часто посещал усадьбу Демьяново, которой владели братья Танеевы: Владимир был адвокатом, Сергей — композитором. В их имении ставили спектакли, устраивали музыкальные вечера, на которые приезжали Скрябин, Васнецов, Андрей Белый.Главный дом имения не сохранился, но можно погулять по дорожкам парка и посетить красивую церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенную в XVIII веке. Считается, что несколько икон храму подарила императрица Екатерина II, проезжавшая мимо по пути из Москвы в Санкт-Петербург. Путешествие получится легким и познавательным. Дороги хорошие. Оптимальное место для ночевки — Клин. Как бонус можно посетить музей при фабрике елочных игрушек.
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туры, серов, отдых, музеи, что посмотреть , куда поехать, куда поехать в выходные, усадьба, санкт-петербург, дмитрий менделеев, петр чайковский, туризм, маршруты - туризм, петр столыпин, сергей рахманинов, андрей белый (бориc бугаев), александр блок (поэт), москва, московская область (подмосковье), клин
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Поездка в старинные усадьбы на севере Подмосковья — приятный и увлекательный способ провести выходные. Двух дней хватит для неспешного осмотра трех-четырех мест, где жили знаменитые писатели, композиторы, ученые. Особое удовольствие — прогулка по пейзажным паркам и живописным окрестностям. Куда отправиться и что посмотреть на севере области — в материале РИА Новости.
Здесь жили Лермонтов и Столыпин
Всего 35 километров на север от Москвы — и вы в живописной усадьбе Середниково. Она построена в XVIII веке в стиле русского классицизма. Ее называют образцовой и одной из немногих хорошо сохранившихся, рассказывает гид Полина Князева.
1 из 5
Главный дом в усадьбе Середниково
2 из 5
Библиотека в усадьбе Середниково
3 из 5
Одна из комнат в главном доме усадьбы Середниково
4 из 5
Парк в усадьбе Середниково
5 из 5
Прихожая в усадьбе Середниково
1 из 5
Главный дом в усадьбе Середниково
2 из 5
Библиотека в усадьбе Середниково
3 из 5
Одна из комнат в главном доме усадьбы Середниково
4 из 5
Парк в усадьбе Середниково
5 из 5
Прихожая в усадьбе Середниково
В имении был целый комплекс кирпичных строений: конный и скотный дворы, теплицы, оранжереи, мастерские по изготовлению мебели. Часть сохранилась. "Здесь выращивали лошадей, лучших отправляли в царские конюшни", — говорит экскурсовод.
Сейчас попасть можно только в главный дом и четыре флигеля. Все постройки соединены галереей с колоннами. На крыше каждого здания — бельведер, оттуда любовались видами.
В центральном здании хозяева не жили, только принимали гостей, устраивали концерты, здесь же располагались библиотека, кабинет, столовая. А жилые помещения и кухня находились в пристройках.
За домом — пейзажный парк, пруды и обелиск, установленный к столетию со дня рождения Михаила Лермонтова. На стеле — посвящение писателю: "Певцу печали и любви".
Подростком он проводил тут летние каникулы, приезжая с бабушкой Елизаветой Арсеньевой. В то время усадьба принадлежала ее брату, Дмитрию Столыпину, дедушке будущего реформатора Петра Столыпина. С лермонтовских времен сохранились двери в старом доме, буфет в Дубовом зале.
В конце XIX века усадьбу купила богатейшая семья купца Фирсанова, тут давали концерты Шаляпин и Рахманинов, а в окрестностях писал картины Серов. В советское время здесь был противотуберкулезный санаторий — климат благотворно действовал на легкие.
Сейчас на территории имения можно погулять, покататься на лошадях, перекусить в кафе.
Здесь писал Блок
От Москвы до усадьбы Шахматово — Государственного мемориального музея-заповедника Дмитрия Менделеева и Александра Блока — 85 километров. Комплекс включает и ближайшее село Тараканово, в его церкви поэт венчался с Любовью Менделеевой, дочерью автора таблицы химических элементов. Имение семьи известного ученого тоже недалеко — в восьми километрах, в деревне Боблово. Но сейчас оно закрыто на реставрацию.
1 из 2
Главный дом в усадьбе Шахматово
2 из 2
Усадьба Шахматово. Вход в главный дом
1 из 2
Главный дом в усадьбе Шахматово
2 из 2
Усадьба Шахматово. Вход в главный дом
Усадьбу Шахматово в 1874-м приобрел дедушка Блока, профессор ботаники Андрей Бекетов.
Поэт приезжал в эти места почти всю жизнь, на протяжении 35 лет. Здесь он создал три сотни стихотворений.
Но дом в 1921 году сожгли крестьяне. На этом месте большой старый камень — Блоковский валун. По традиции в его отверстиях молодые литераторы оставляют свои произведения.
А здание, которое можно увидеть сейчас, построили в 2001-м, в нем находится музей. Экспонаты — предметы быта, мебель семей Бекетовых и Блока, например бабушкин комод и настенное зеркало. В Голубой гостиной — пианино с бронзовыми подсвечниками, на котором играл гостивший тут Сергей Рахманинов. На втором этаже — библиотека, книги в ней из петербургской квартиры поэта. В кабинете — большой письменный стол, доставшийся Блоку от отца.
Вокруг — усадебный парк с дорожками, клумбами и скамейками.
Для комфортной поездки нужна удобная обувь: от стоянки до усадьбы идти около километра, да еще и в гору. Перекус — тоже с собой, кафе на территории нет.
Здесь Чайковский написал "Щелкунчика" и "Пиковую даму"
От Москвы до Клина — около ста километров. В этом городе стоит посетить две усадьбы — Демьяново и дом-музей Петра Чайковского.
Особняк композитор арендовал последние пару лет жизни. Благодаря младшему брату Модесту сохранились интерьеры, в которых жил музыкант, его вещи и ноты, рассказывает гид Елена Шмелева.
В гостиной — рояль, за которым он сочинил оперы "Иоланта" и "Пиковая дама", музыку к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица". В спальне — кровать и письменный стол, а на веранде — обеденный.
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Портрет композитора в гостиной на первом этаже
2 из 8
Интерьер комнаты на втором этаже усадьбы Чайковского
3 из 8
Спальня композитора в усадьбе Чайковского в Клину
4 из 8
Интерьер гостиной в усадьбе Чайковского в Клину
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Веранда в доме-музее Чайковского в Клину
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Хозяйственные постройки усадьбы Чайковского
7 из 8
Флигель в усадьбе Чайковского
8 из 8
Комната во флигеле в усадьбе Чайковского в Клину
1 из 8
Портрет композитора в гостиной на первом этаже
2 из 8
Интерьер комнаты на втором этаже усадьбы Чайковского
3 из 8
Спальня композитора в усадьбе Чайковского в Клину
4 из 8
Интерьер гостиной в усадьбе Чайковского в Клину
5 из 8
Веранда в доме-музее Чайковского в Клину
6 из 8
Хозяйственные постройки усадьбы Чайковского
7 из 8
Флигель в усадьбе Чайковского
8 из 8
Комната во флигеле в усадьбе Чайковского в Клину
Вокруг дома — парк с тенистыми аллеями и памятником композитору. Рядом — концертный зал и сувенирный магазин.
1 из 2
Памятник композитору в усадьбе Чайковского в Клину
2 из 2
Парк в усадьбе Чайковского в Клину
1 из 2
Памятник композитору в усадьбе Чайковского в Клину
2 из 2
Парк в усадьбе Чайковского в Клину
Поселившись в Клину, Чайковский часто посещал усадьбу Демьяново, которой владели братья Танеевы: Владимир был адвокатом, Сергей — композитором. В их имении ставили спектакли, устраивали музыкальные вечера, на которые приезжали Скрябин, Васнецов, Андрей Белый.
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Церковь Успения Богородицы в усадьбе Демьяново
2 из 3
Часовня на одном из прудов в усадьбе Демьяново
3 из 3
Росписи церкви Успения Богородицы в усадьбе Демьяново
1 из 3
Церковь Успения Богородицы в усадьбе Демьяново
2 из 3
Часовня на одном из прудов в усадьбе Демьяново
3 из 3
Росписи церкви Успения Богородицы в усадьбе Демьяново
Главный дом имения не сохранился, но можно погулять по дорожкам парка и посетить красивую церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенную в XVIII веке. Считается, что несколько икон храму подарила императрица Екатерина II, проезжавшая мимо по пути из Москвы в Санкт-Петербург.
Путешествие получится легким и познавательным. Дороги хорошие. Оптимальное место для ночевки — Клин. Как бонус можно посетить музей при фабрике елочных игрушек.