https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html

Тур по усадьбам Подмосковья. План поездки на выходные

Тур по усадьбам Подмосковья. План поездки на выходные

Поездка в старинные усадьбы на севере Подмосковья — приятный и увлекательный способ провести выходные. Двух дней хватит для неспешного осмотра трех-четырех... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T08:00

2021-05-13T08:00

2021-05-13T08:03

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дмитрий менделеев

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Поездка в старинные усадьбы на севере Подмосковья — приятный и увлекательный способ провести выходные. Двух дней хватит для неспешного осмотра трех-четырех мест, где жили знаменитые писатели, композиторы, ученые. Особое удовольствие — прогулка по пейзажным паркам и живописным окрестностям. Куда отправиться и что посмотреть на севере области — в материале РИА Новости.Здесь жили Лермонтов и СтолыпинВсего 35 километров на север от Москвы — и вы в живописной усадьбе Середниково. Она построена в XVIII веке в стиле русского классицизма. Ее называют образцовой и одной из немногих хорошо сохранившихся, рассказывает гид Полина Князева.В имении был целый комплекс кирпичных строений: конный и скотный дворы, теплицы, оранжереи, мастерские по изготовлению мебели. Часть сохранилась. "Здесь выращивали лошадей, лучших отправляли в царские конюшни", — говорит экскурсовод. Сейчас попасть можно только в главный дом и четыре флигеля. Все постройки соединены галереей с колоннами. На крыше каждого здания — бельведер, оттуда любовались видами. В центральном здании хозяева не жили, только принимали гостей, устраивали концерты, здесь же располагались библиотека, кабинет, столовая. А жилые помещения и кухня находились в пристройках.За домом — пейзажный парк, пруды и обелиск, установленный к столетию со дня рождения Михаила Лермонтова. На стеле — посвящение писателю: "Певцу печали и любви".Подростком он проводил тут летние каникулы, приезжая с бабушкой Елизаветой Арсеньевой. В то время усадьба принадлежала ее брату, Дмитрию Столыпину, дедушке будущего реформатора Петра Столыпина. С лермонтовских времен сохранились двери в старом доме, буфет в Дубовом зале.В конце XIX века усадьбу купила богатейшая семья купца Фирсанова, тут давали концерты Шаляпин и Рахманинов, а в окрестностях писал картины Серов. В советское время здесь был противотуберкулезный санаторий — климат благотворно действовал на легкие.Сейчас на территории имения можно погулять, покататься на лошадях, перекусить в кафе.Здесь писал БлокОт Москвы до усадьбы Шахматово — Государственного мемориального музея-заповедника Дмитрия Менделеева и Александра Блока — 85 километров. Комплекс включает и ближайшее село Тараканово, в его церкви поэт венчался с Любовью Менделеевой, дочерью автора таблицы химических элементов. Имение семьи известного ученого тоже недалеко — в восьми километрах, в деревне Боблово. Но сейчас оно закрыто на реставрацию.Усадьбу Шахматово в 1874-м приобрел дедушка Блока, профессор ботаники Андрей Бекетов.Поэт приезжал в эти места почти всю жизнь, на протяжении 35 лет. Здесь он создал три сотни стихотворений.Но дом в 1921 году сожгли крестьяне. На этом месте большой старый камень — Блоковский валун. По традиции в его отверстиях молодые литераторы оставляют свои произведения. А здание, которое можно увидеть сейчас, построили в 2001-м, в нем находится музей. Экспонаты — предметы быта, мебель семей Бекетовых и Блока, например бабушкин комод и настенное зеркало. В Голубой гостиной — пианино с бронзовыми подсвечниками, на котором играл гостивший тут Сергей Рахманинов. На втором этаже — библиотека, книги в ней из петербургской квартиры поэта. В кабинете — большой письменный стол, доставшийся Блоку от отца.Вокруг — усадебный парк с дорожками, клумбами и скамейками.Для комфортной поездки нужна удобная обувь: от стоянки до усадьбы идти около километра, да еще и в гору. Перекус — тоже с собой, кафе на территории нет.Здесь Чайковский написал "Щелкунчика" и "Пиковую даму"От Москвы до Клина — около ста километров. В этом городе стоит посетить две усадьбы — Демьяново и дом-музей Петра Чайковского.Особняк композитор арендовал последние пару лет жизни. Благодаря младшему брату Модесту сохранились интерьеры, в которых жил музыкант, его вещи и ноты, рассказывает гид Елена Шмелева. В гостиной — рояль, за которым он сочинил оперы "Иоланта" и "Пиковая дама", музыку к балетам "Щелкунчик" и "Спящая красавица". В спальне — кровать и письменный стол, а на веранде — обеденный. Вокруг дома — парк с тенистыми аллеями и памятником композитору. Рядом — концертный зал и сувенирный магазин. Поселившись в Клину, Чайковский часто посещал усадьбу Демьяново, которой владели братья Танеевы: Владимир был адвокатом, Сергей — композитором. В их имении ставили спектакли, устраивали музыкальные вечера, на которые приезжали Скрябин, Васнецов, Андрей Белый.Главный дом имения не сохранился, но можно погулять по дорожкам парка и посетить красивую церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенную в XVIII веке. Считается, что несколько икон храму подарила императрица Екатерина II, проезжавшая мимо по пути из Москвы в Санкт-Петербург. Путешествие получится легким и познавательным. Дороги хорошие. Оптимальное место для ночевки — Клин. Как бонус можно посетить музей при фабрике елочных игрушек.

https://ria.ru/20210501/doroga-1730102486.html

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москва

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клин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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