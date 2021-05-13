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В Петербурге арестовали родителей за истязание семилетней дочери
В Петербурге арестовали родителей за истязание семилетней дочери
Родители семилетней девочки, обвиняемые в ее истязании, заключены под стражу в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:49
2021-05-13T12:49
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Родители семилетней девочки, обвиняемые в ее истязании, заключены под стражу в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.Ранее было возбуждено уголовное дело об истязании, максимальная санкция - семь лет лишения свободы.По данным пресс-службы, родители в квартире дома в Невском районе города систематически избивали свою дочь. Ребенок сейчас находится в больнице.Ход расследования дела поставлен председателем СК на контроль в центральном аппарате.
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россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге арестовали родителей за истязание семилетней дочери

12:49 13.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Родители семилетней девочки, обвиняемые в ее истязании, заключены под стражу в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.
Ранее было возбуждено уголовное дело об истязании, максимальная санкция - семь лет лишения свободы.
"Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, родители в квартире дома в Невском районе города систематически избивали свою дочь. Ребенок сейчас находится в больнице.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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