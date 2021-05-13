https://ria.ru/20210513/proisshestviya-1732113278.html
В Петербурге арестовали родителей за истязание семилетней дочери
В Петербурге арестовали родителей за истязание семилетней дочери
Родители семилетней девочки, обвиняемые в ее истязании, заключены под стражу в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:49
2021-05-13T12:49
2021-05-13T12:49
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Родители семилетней девочки, обвиняемые в ее истязании, заключены под стражу в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.Ранее было возбуждено уголовное дело об истязании, максимальная санкция - семь лет лишения свободы.По данным пресс-службы, родители в квартире дома в Невском районе города систематически избивали свою дочь. Ребенок сейчас находится в больнице.Ход расследования дела поставлен председателем СК на контроль в центральном аппарате.
https://ria.ru/20210502/primorets-1730903196.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия