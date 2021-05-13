Навальный подал новый иск к колонии во Владимирской области
РЯЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Алексей Навальный подал новый иск к учреждению УФСИН России по Владимирской области - теперь уже к ИК-3, значится в картотеке дел Октябрьского районного суда Владимира.
В апреле региональный УФСИН сообщил о переводе Навального, отбывающего наказание в ИК-2 города Покрова Владимирской области, в стационар областной больницы для осуждённых, располагающейся на территории ИК-3 во Владимире. В отношении действий сотрудников ИК-2 Навальный уже подал в Петушинский районный суд три иска.
Категория нового дела - "об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления". Административное исковое заявление поступило 12 мая. Истцом значится Навальный, ответчиком - ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области.
"Иск поступил вчера… Пока судья его к производству не примет, никаких комментариев не будет", - сказали РИА Новости в Октябрьском райсуде.
Как сообщалось ранее, в иске к ИК-2 Навальный просит признать незаконными решение об отказе в выдаче ему приобретенных книг, о постановке его на профилактический учет как склонного к совершению побега, а также действия сотрудников колонии, которые подвергают цензуре получаемые Навальным газеты, вырезая из них некоторые статьи. Предварительные заседания по всем трем искам пройдут 26 мая в Петушинском райсуде.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.