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Навальный подал новый иск к колонии во Владимирской области
Навальный подал новый иск к колонии во Владимирской области
Алексей Навальный подал новый иск к учреждению УФСИН России по Владимирской области - теперь уже к ИК-3, значится в картотеке дел Октябрьского районного суда... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:06
2021-05-13T12:06
россия
бруно лепру
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
покров
происшествия
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РЯЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Алексей Навальный подал новый иск к учреждению УФСИН России по Владимирской области - теперь уже к ИК-3, значится в картотеке дел Октябрьского районного суда Владимира.В апреле региональный УФСИН сообщил о переводе Навального, отбывающего наказание в ИК-2 города Покрова Владимирской области, в стационар областной больницы для осуждённых, располагающейся на территории ИК-3 во Владимире. В отношении действий сотрудников ИК-2 Навальный уже подал в Петушинский районный суд три иска.Категория нового дела - "об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления". Административное исковое заявление поступило 12 мая. Истцом значится Навальный, ответчиком - ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области."Иск поступил вчера… Пока судья его к производству не примет, никаких комментариев не будет", - сказали РИА Новости в Октябрьском райсуде.Как сообщалось ранее, в иске к ИК-2 Навальный просит признать незаконными решение об отказе в выдаче ему приобретенных книг, о постановке его на профилактический учет как склонного к совершению побега, а также действия сотрудников колонии, которые подвергают цензуре получаемые Навальным газеты, вырезая из них некоторые статьи. Предварительные заседания по всем трем искам пройдут 26 мая в Петушинском райсуде.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210504/doklad-1731133665.html
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россия
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россия, бруно лепру, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, происшествия

Навальный подал новый иск к колонии во Владимирской области

12:06 13.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РЯЗАНЬ, 13 мая - РИА Новости. Алексей Навальный подал новый иск к учреждению УФСИН России по Владимирской области - теперь уже к ИК-3, значится в картотеке дел Октябрьского районного суда Владимира.
В апреле региональный УФСИН сообщил о переводе Навального, отбывающего наказание в ИК-2 города Покрова Владимирской области, в стационар областной больницы для осуждённых, располагающейся на территории ИК-3 во Владимире. В отношении действий сотрудников ИК-2 Навальный уже подал в Петушинский районный суд три иска.
Категория нового дела - "об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления". Административное исковое заявление поступило 12 мая. Истцом значится Навальный, ответчиком - ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области.
"Иск поступил вчера… Пока судья его к производству не примет, никаких комментариев не будет", - сказали РИА Новости в Октябрьском райсуде.
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Как сообщалось ранее, в иске к ИК-2 Навальный просит признать незаконными решение об отказе в выдаче ему приобретенных книг, о постановке его на профилактический учет как склонного к совершению побега, а также действия сотрудников колонии, которые подвергают цензуре получаемые Навальным газеты, вырезая из них некоторые статьи. Предварительные заседания по всем трем искам пройдут 26 мая в Петушинском райсуде.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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РоссияБруно ЛепруИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПокровПроисшествия
 
 
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