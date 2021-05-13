Ректор МГУ предложил повысить стипендию для аспирантов

"Прожить на нынешнюю стипендию молодому человеку, связывающему свою жизнь с наукой, без другого источника нереально... Мы считаем, что безусловно надо повышать стипендию аспиранта и расширить грантовую поддержку. И то, и то надо сделать консолидированно, но тем не менее надо сделать жизнь аспиранта достойной, чтобы он мог заниматься наукой", - сказал Садовничий.