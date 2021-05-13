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Ректор МГУ предложил повысить стипендию для аспирантов
Ректор МГУ предложил повысить стипендию для аспирантов
Необходимо повышать стипендию и расширить грантовую поддержку для аспирантов, чтобы они могли заниматься наукой, заявил президент Российского союза ректоров,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:23
2021-05-13T12:34
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виктор садовничий
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Необходимо повышать стипендию и расширить грантовую поддержку для аспирантов, чтобы они могли заниматься наукой, заявил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, выступая на слушаниях в СФ на тему "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста".
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навигатор абитуриента, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, общество

Ректор МГУ предложил повысить стипендию для аспирантов

12:23 13.05.2021 (обновлено: 12:34 13.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Необходимо повышать стипендию и расширить грантовую поддержку для аспирантов, чтобы они могли заниматься наукой, заявил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, выступая на слушаниях в СФ на тему "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста".
"Прожить на нынешнюю стипендию молодому человеку, связывающему свою жизнь с наукой, без другого источника нереально... Мы считаем, что безусловно надо повышать стипендию аспиранта и расширить грантовую поддержку. И то, и то надо сделать консолидированно, но тем не менее надо сделать жизнь аспиранта достойной, чтобы он мог заниматься наукой", - сказал Садовничий.
Главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 10:07
МГУ вошел в первую сотню рейтинга университетов Round University Ranking
 
Навигатор абитуриентаВиктор СадовничийМГУ имени М. В. ЛомоносоваОбщество
 
 
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