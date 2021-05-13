https://ria.ru/20210513/mgu-1732104014.html
Ректор МГУ предложил повысить стипендию для аспирантов
Ректор МГУ предложил повысить стипендию для аспирантов
Необходимо повышать стипендию и расширить грантовую поддержку для аспирантов, чтобы они могли заниматься наукой, заявил президент Российского союза ректоров,... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T12:23
2021-05-13T12:23
2021-05-13T12:34
навигатор абитуриента
виктор садовничий
мгу имени м. в. ломоносова
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Необходимо повышать стипендию и расширить грантовую поддержку для аспирантов, чтобы они могли заниматься наукой, заявил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, выступая на слушаниях в СФ на тему "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции развития и инструменты роста".
https://ria.ru/20210427/reyting-1730092257.html
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навигатор абитуриента, виктор садовничий, мгу имени м. в. ломоносова, общество