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В Петербурге задержали подозреваемого в краже нескольких сотен картин
В Петербурге задержали подозреваемого в краже нескольких сотен картин
Подозреваемый в краже 400 картин советского живописца общей стоимостью около 4 миллионов рублей задержан в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T14:55
2021-05-13T14:55
россия
ирина волк
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Подозреваемый в краже 400 картин советского живописца общей стоимостью около 4 миллионов рублей задержан в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в краже нескольких сотен картин художника-живописца", - сказала Волк.По ее словам, злоумышленник проник в частный дом во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области, откуда похитил 400 картин советского художника-живописца общей стоимостью около 4 миллионов рублей. Подозреваемый, ранее судимый за кражи, был задержан в поселке Шушары."Выяснилось, что злоумышленник передал коллекцию украденных картин на хранение ничего не подозревающему знакомому. Все полотна сотрудники полиции обнаружили в его квартире, расположенной на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге", - сказала Волк.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ "Кража".
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россия, ирина волк, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в краже нескольких сотен картин

14:55 13.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Подозреваемый в краже 400 картин советского живописца общей стоимостью около 4 миллионов рублей задержан в Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в краже нескольких сотен картин художника-живописца", - сказала Волк.
По ее словам, злоумышленник проник в частный дом во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области, откуда похитил 400 картин советского художника-живописца общей стоимостью около 4 миллионов рублей. Подозреваемый, ранее судимый за кражи, был задержан в поселке Шушары.
"Выяснилось, что злоумышленник передал коллекцию украденных картин на хранение ничего не подозревающему знакомому. Все полотна сотрудники полиции обнаружили в его квартире, расположенной на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге", - сказала Волк.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ "Кража".
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РоссияИрина ВолкЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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