https://ria.ru/20210513/kazan-1732222901.html

Имам казанской мечети рассказал, как учительница защищала детей от убийцы

Имам казанской мечети рассказал, как учительница защищала детей от убийцы

Имам казанской мечети Гаиля Рустам Хайруллин, когда произошло нападение на школу № 175, едва не потерял двух сыновей. Младший был ранен осколком взрывного... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T22:18

2021-05-13T22:18

2021-05-13T22:19

стрельба в школе в казани

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

москва

казань

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КАЗАНЬ, 13 мая – РИА Новости, Светлана Самсонова. Имам казанской мечети Гаиля Рустам Хайруллин, когда произошло нападение на школу № 175, едва не потерял двух сыновей. Младший был ранен осколком взрывного устройства, а старшего спасла учительница татарского языка – его, как и других учеников 8 "А" класса, она пыталась прикрыть собой, и была тяжело ранена. Хайруллин рассказал РИА Новости о том, как в мечети утешают родственников погибших, а также о сострадании и поддержке, которые шлют Казани жители всей страны.В результате стрельбы в 175-й гимназии в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека попали в больницу. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальное наказание по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство. Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, он уже признал вину."Этот человек"В четверг в Татарстане официальный выходной, мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам. Вместе с тем город только вчера простился с погибшими при нападении на гимназию.Мечеть Гаиля находится на той же улице Джаудата Файзи, где находится учебное заведение. По словам имама Рустама Хайруллина, во вторник в мечети шли приготовления к празднику, прихожане прибирались во дворе, как вдруг раздался хлопок. Поначалу этому не придали значения - подумали, что это "КамАЗ" что-то выгрузил, здесь недалеко строят дорогу. Но потом на улице появилось много машин с сиренами, мимо побежали люди."Сердце ёкнуло. Я тоже побежал. У людей спрашиваю - сказали, в школе взрыв. Когда я прибежал, возле школы все было оцеплено, детей из здания выносили учителя, врачи, спасатели. Мы уже помогали за оцеплением до скорой донести, тут же искали своих. Когда выносили окровавленных одноклассников сына, я у них пытался узнать, где Ахмад. У детей шок. Понятно, что никто не знал, где кто", - рассказывает имам.Сын Ахмада Хайруллина учится в том 8 "А" классе, который расстрелял Галявиев. Сам мальчик называет его "этот человек"."Это было во время урока татарского языка, который вела наша классная руководительница, мы услышали сильный взрыв. Тут же директор по громкой связи сообщила, чтобы все прятались под парты, закрывали двери. Мы подбежали к окну и увидели, как два класса бегут. Один из них – третий класс, там мой братишка учится. Некоторые не услышали, что сказала директор, и стали выбегать в коридор, но учительница пыталась их загнать обратно, но не успела. На пороге уже стоял этот человек. Он сделал два выстрела в нашего учителя, потом начал стрелять по нам", - сказал Ахмад.Видно, что слова даются ему непросто, хотя он и старается говорить ровным голосом. Что было дальше, рассказывает уже его отец.Защищала до последнегоПо словам Хайруллина, учительница, несмотря на ранение, из последних сил говорила детям, чтобы они прятались под партами. Те, кто успел это сделать, спаслись."Те, кто был рядом с учителем и у двери, к сожалению, не выжили. Классный руководитель пыталась его остановить, взять что-то в руки. Она первая, кто прикрыл детей", - рассказывает имам. Он добавил, что сейчас педагог в тяжелом состоянии находится в московской клинике. По словам Хайруллина, его сын Ахмад был среди тех, кто успел укрыться от убийцы, а его одноклассница, пытаясь спастись, выпрыгнула из окна третьего этажа. У нее серьезные травмы, сейчас она также находится в больнице в Москве.Получил ранение и младший сын имама, третьеклассник Амин. Его класс шел на урок физкультуры - учитель вел детей на спортплощадку, и тут раздался взрыв. "Амина ранило в грудь и спину осколками от взрывного устройства - это какие-то железки сантиметровые. Пострадали несколько детей, один в тяжелом состоянии в Москве, остальные здесь лечатся. Он в реанимации, но лежит без аппарата, разговаривает, лежа кушает. С ним мама постоянно", - сообщил Хайруллин.Очень больноПосле трагедии в мечеть за утешением приходят родные погибших и пострадавших. Для каждого имам старается найти подходящие слова."Успокаиваем молитвами, словами. Очень тяжело. Одна женщина очень страдает, они с мужем потеряли единственную и долгожданную дочь. Мать винит директора школы, классного руководителя, что та не успела дверь закрыть. Но она же пыталась, но успела. Пытались объяснить, что винить, кроме убийцы, некого. Но у человека действительно шок. Очень больно", - сказал имам.Хайруллин отметил, что горе объединило не только город, но и всю страну. Слова поддержки приходят из разных уголков России, сотни и тысячи людей несут игрушки и цветы к школе. "Все выражают соболезнования. Мы понимаем, что это горе, но жизнь на этом не кончилась. Наше большое пожелание, чтобы убийца был наказан, чтобы он не избежал наказания", - добавил имам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/putin-1732165293.html

https://ria.ru/20210513/uchitelnitsa-1732184060.html

https://ria.ru/20210513/shkola-1732168729.html

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Очередь желающих сдать кровь для пострадавших в Казани Очередь желающих сдать кровь для пострадавших в Казани 2021-05-13T22:18 true PT0M40S

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стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, москва, казань