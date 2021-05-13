https://ria.ru/20210513/kazan-1732142407.html

Путин поручил оказать финансовую поддержку семьям пострадавших в Казани

Путин поручил оказать финансовую поддержку семьям пострадавших в Казани

Нужно поддержать пострадавших при стрельбе в школе в Казани, правительство должно рассмотреть возможность финансовой помощи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:49

2021-05-13T14:49

2021-05-13T14:57

россия

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

происшествия

казань

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Нужно поддержать пострадавших при стрельбе в школе в Казани, правительство должно рассмотреть возможность финансовой помощи, заявил президент РФ Владимир Путин.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие.СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/oruzhie-1732142559.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, происшествия, казань