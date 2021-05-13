https://ria.ru/20210513/kazan-1732141448.html

Путин на совещании почтил минутой молчания память погибших в Казани

Путин на совещании почтил минутой молчания память погибших в Казани

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства почтил минутой молчания память погибших в результате стрельбы в казанской школе. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T14:45

2021-05-13T14:45

2021-05-13T14:56

стрельба в школе в казани

владимир путин

казань

происшествия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства почтил минутой молчания память погибших в результате стрельбы в казанской школе."Я в начале прошу почтить память погибших", - сказал президент, начиная совещание с кабинетом министров, которое проходит в четверг по видеосвязи.После этого он сам, члены кабмина и другие участники встречи встали со своих мест.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие.СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210513/nagrady-1732141855.html

казань

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стрельба в школе в казани, владимир путин, казань, происшествия