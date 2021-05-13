В ОДКБ прокомментировали инцидент на армяно-азербайджанской границе
17:21 13.05.2021 (обновлено: 17:50 13.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна с азербайджанскими военными в Кельбаджарском районе у населенного пункта Тоганалы
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировали ситуацию на границе Армении и Азербайджана после произошедшего инцидента.
"В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении. По мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты действия, предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности и устава ОДКБ", — заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
В пресс-службе организации также отметили, что генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил по телефону складывающуюся ситуацию с исполняющим обязанности министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном и исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Арой Айвазяном.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Накануне Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал инцидент спланированной провокацией.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.