https://ria.ru/20210513/granitsa-1732182051.html

В ОДКБ прокомментировали инцидент на армяно-азербайджанской границе

В ОДКБ прокомментировали инцидент на армяно-азербайджанской границе

В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировали ситуацию на границе Армении и Азербайджана после произошедшего инцидента. РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T17:21

2021-05-13T17:21

2021-05-13T17:50

минобороны армении

одкб

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586199299_0:167:3074:1897_1920x0_80_0_0_37861987fb181d1a26bd2c318722ef80.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прокомментировали ситуацию на границе Армении и Азербайджана после произошедшего инцидента."В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении. По мере развития ситуации в случае необходимости будут предприняты действия, предусмотренные положениями Договора о коллективной безопасности и устава ОДКБ", — заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.В пресс-службе организации также отметили, что генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил по телефону складывающуюся ситуацию с исполняющим обязанности министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном и исполняющим обязанности министра иностранных дел Армении Арой Айвазяном. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.Накануне Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян.Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал инцидент спланированной провокацией.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210510/aliev-1731676579.html

https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1729694182.html

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, одкб, азербайджан, армения, в мире