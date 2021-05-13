https://ria.ru/20210513/bezopasnost-1732061142.html

Отставной генерал ФСБ: охрана Росгвардии не повысит безопасность школ

Отставной генерал ФСБ: охрана Росгвардии не повысит безопасность школ

Привлечение Росгвардии к охране учебных заведений, в том числе детских садов и школ, не повысит их безопасность, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр... РИА Новости, 13.05.2021

2021-05-13T04:08

2021-05-13T04:08

2021-05-13T04:08

стрельба в школе в казани

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

казань

фсб

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Привлечение Росгвардии к охране учебных заведений, в том числе детских садов и школ, не повысит их безопасность, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов."Кого посадит та же самая Росгвардия в школы? Того, кто на службе не нужен", - сказал он РИА Новости, добавив, что у ведомства нет такого количества людей, которые могли бы этим заниматься.Он отметил, что частные охранные предприятия (ЧОП) оказывают услуги за небольшие по сравнению с Росгвардией деньги. По его словам, росгвардейцы не смогут охранять образовательные учреждения с оружием, поэтому не будут превосходить по эффективности ЧОП.Согласно ГОСТ, на постах охраны в школах и детсадах может использоваться оружие.Говоря об оружии в России, Михайлов отметил, что "черный рынок" несет больше проблем, чем легальный оборот.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/kazan-1732029239.html

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стрельба в школе в казани, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), казань, фсб, общество