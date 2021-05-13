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Отставной генерал ФСБ: охрана Росгвардии не повысит безопасность школ
Отставной генерал ФСБ: охрана Росгвардии не повысит безопасность школ
Привлечение Росгвардии к охране учебных заведений, в том числе детских садов и школ, не повысит их безопасность, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T04:08
2021-05-13T04:08
стрельба в школе в казани
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
казань
фсб
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Привлечение Росгвардии к охране учебных заведений, в том числе детских садов и школ, не повысит их безопасность, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов."Кого посадит та же самая Росгвардия в школы? Того, кто на службе не нужен", - сказал он РИА Новости, добавив, что у ведомства нет такого количества людей, которые могли бы этим заниматься.Он отметил, что частные охранные предприятия (ЧОП) оказывают услуги за небольшие по сравнению с Росгвардией деньги. По его словам, росгвардейцы не смогут охранять образовательные учреждения с оружием, поэтому не будут превосходить по эффективности ЧОП.Согласно ГОСТ, на постах охраны в школах и детсадах может использоваться оружие.Говоря об оружии в России, Михайлов отметил, что "черный рынок" несет больше проблем, чем легальный оборот.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
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стрельба в школе в казани, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), казань, фсб, общество

Отставной генерал ФСБ: охрана Росгвардии не повысит безопасность школ

04:08 13.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Привлечение Росгвардии к охране учебных заведений, в том числе детских садов и школ, не повысит их безопасность, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
"Кого посадит та же самая Росгвардия в школы? Того, кто на службе не нужен", - сказал он РИА Новости, добавив, что у ведомства нет такого количества людей, которые могли бы этим заниматься.
Он отметил, что частные охранные предприятия (ЧОП) оказывают услуги за небольшие по сравнению с Росгвардией деньги. По его словам, росгвардейцы не смогут охранять образовательные учреждения с оружием, поэтому не будут превосходить по эффективности ЧОП.
Согласно ГОСТ, на постах охраны в школах и детсадах может использоваться оружие.
Говоря об оружии в России, Михайлов отметил, что "черный рынок" несет больше проблем, чем легальный оборот.
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе": похороны погибших в Казани
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
1 из 10

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
2 из 10

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
3 из 10

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

Похороны прошли еще в нескольких местах.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
4 из 10

Похороны прошли еще в нескольких местах.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
5 из 10

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
6 из 10

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
7 из 10

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
8 из 10

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
9 из 10

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

Билборд на здании в день траура в Казани
10 из 10

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
2 из 10

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
3 из 10

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Похороны прошли еще в нескольких местах.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
10 из 10

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
"Самая большая проблема не в легальном оружии. Если человек получил легальное оружие, если это нарезное оружие, то оно отстреливается и все гильзы и пули хранятся в картотеке министерства внутренних дел. Каждый человек понимает степень ответственности. Проблема в нелегальном оружии, которое в свободном обороте находится, только оно нигде не зарегистрировано, не имеет номеров и его невозможно идентифицировать, если его нет в картотеке", - сказал Михайлов.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
Сотрудники медико-психологической службы у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 20:08В России
В Казани выписали ребенка, пострадавшего при стрельбе в гимназии
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)КазаньФСБОбщество
 
 
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