https://ria.ru/20210512/uchitelya-1731893016.html

Власти подтвердили гибель двух учителей при стрельбе в казанской школе

Власти подтвердили гибель двух учителей при стрельбе в казанской школе

Оба взрослых, погибших при стрельбы в казанской школе, работали учителями, подтвердила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:16

2021-05-12T10:16

2021-05-12T10:33

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Оба взрослых, погибших при стрельбы в казанской школе, работали учителями, подтвердила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева."По состоянию на сегодня, у нас 9 человек погибли - это 7 детей и двое взрослых. Двое погибших - это учителя школы", - сказала она в ходе пресс-конференции о помощи пострадавшим в результате ЧП.Трагедия произошла во вторник, 11 мая. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.

республика татарстан (татарстан)

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань