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В Татарстане объявили день траура по погибшим при стрельбе в школе

В Татарстане объявили день траура по погибшим при стрельбе в школе

Среда, 12 мая, объявлена в Татарстане днём траура после трагедии в казанской школе, где в результате стрельбы погибли девять человек, в том числе семеро детей. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T00:13

2021-05-12T00:13

2021-05-12T01:51

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Среда, 12 мая, объявлена в Татарстане днём траура после трагедии в казанской школе, где в результате стрельбы погибли девять человек, в том числе семеро детей."Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днём траура", - сказала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.Школы Казани в этот день работать не будут. В связи с трагедией и днём траура культурно-зрелищные мероприятия в республике отменили и вечером 11 мая, и 12 мая.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы.Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.

россия

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия