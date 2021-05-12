https://ria.ru/20210512/tatarstan-1731992414.html

Министр образования Татарстана попросил прощения у погибшей учительницы

Министр образования Татарстана попросил прощения у погибшей учительницы

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на похоронах учительницы младших классов, погибшей при нападении на школу в Казани, попросил прощения за РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:06

2021-05-12T17:06

2021-05-12T17:06

стрельба в школе в казани

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая – РИА Новости. Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин на похоронах учительницы младших классов, погибшей при нападении на школу в Казани, попросил прощения за случившееся, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.В среду в Казани прошли похороны погибших. По информации министерства, Хадиуллин принял участие в церемонии прощания с учительницей младших классов Венерой Айзатовой. Ей было 55 лет."Трудно говорить. Учитель с большой буквы, столько поколений она учила, сколько выпускников. Она любила детей, она любила коллектив. Прекрасный учитель начальных классов, общественный деятель. Что произошло вчера, описать невозможно, вписать в нормальную человеческую логику невозможно. Простите нас, Венера Султангереевна", - цитирует минобразования слова Хадиуллина.Тепло отзываются о погибшем педагоге и ее бывшие коллеги. "Мы вместе с ней работали в школе №174. Она очень светлый, добрый, солнечный человек. В голове не укладывается, что ее больше нет", - сообщила РИА Новости ее коллега по имени Алена.

https://ria.ru/20210512/kanal-1731985289.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия