https://ria.ru/20210512/strelba-1732008101.html

Галявиев признал вину по делу о стрельбе в казанской школе

Галявиев признал вину по делу о стрельбе в казанской школе

Ильназ Галявиев, расстрелявший во вторник людей в казанской школе, признал свою вину. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:15

2021-05-12T18:15

2021-05-12T19:36

следственный комитет россии (ск рф)

павел дуров

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ильназ Галявиев, расстрелявший во вторник людей в казанской школе, признал свою вину."Кроме личного признания, причастность <...> к совершению инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями свидетелей", — сказал представитель следствия.На вину Галявиева указывает и его публичный Telegram-канал. Напавший на гимназию упомянул о своих планах всего за 20 минут до инцидента, на момент ЧП студент был его единственным участником. Как ранее подчеркнул основатель мессенджера Павел Дуров, в течение часа после создания канал заблокировали за призывы к насилию.Советский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца. Преступник сказал, что не возражает против такого решения.По данным СК, Галявиев сделал в учебном заведении не менее 17 выстрелов."Находясь в помещении школы, Галявиев, осознавая, что своими действиями причиняет смерть людям, в том числе малолетним детям, произвел из принесенного с собой ружья не менее 17 выстрелов, в том числе в охранника учебного заведения", — сказал представитель следствия.На заседании преступник заявил, что у него нет тяжких заболеваний. При этом ранее в СК отметили, что Галявиев неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей, но на учете у психиатра или нарколога не состоял. С начала этого года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.Трагедия в КазаниВо вторник 19-летний студент открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Шестеро сейчас в реанимации.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Сегодня в Татарстане день траура, родственники похоронили погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), павел дуров, стрельба в школе в казани, казань, происшествия