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Галявиев признал вину по делу о стрельбе в казанской школе
Галявиев признал вину по делу о стрельбе в казанской школе
Ильназ Галявиев, расстрелявший во вторник людей в казанской школе, признал свою вину. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:15
2021-05-12T18:15
2021-05-12T19:36
следственный комитет россии (ск рф)
павел дуров
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ильназ Галявиев, расстрелявший во вторник людей в казанской школе, признал свою вину."Кроме личного признания, причастность <...> к совершению инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями свидетелей", — сказал представитель следствия.На вину Галявиева указывает и его публичный Telegram-канал. Напавший на гимназию упомянул о своих планах всего за 20 минут до инцидента, на момент ЧП студент был его единственным участником. Как ранее подчеркнул основатель мессенджера Павел Дуров, в течение часа после создания канал заблокировали за призывы к насилию.Советский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца. Преступник сказал, что не возражает против такого решения.По данным СК, Галявиев сделал в учебном заведении не менее 17 выстрелов."Находясь в помещении школы, Галявиев, осознавая, что своими действиями причиняет смерть людям, в том числе малолетним детям, произвел из принесенного с собой ружья не менее 17 выстрелов, в том числе в охранника учебного заведения", — сказал представитель следствия.На заседании преступник заявил, что у него нет тяжких заболеваний. При этом ранее в СК отметили, что Галявиев неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей, но на учете у психиатра или нарколога не состоял. С начала этого года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.Трагедия в КазаниВо вторник 19-летний студент открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Шестеро сейчас в реанимации.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Сегодня в Татарстане день траура, родственники похоронили погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), павел дуров, стрельба в школе в казани, казань, происшествия
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ильназ Галявиев, расстрелявший во вторник людей в казанской школе, признал свою вину.
"Кроме личного признания, причастность <...> к совершению инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями свидетелей", — сказал представитель следствия.
На вину Галявиева указывает и его публичный Telegram
-канал. Напавший на гимназию упомянул о своих планах всего за 20 минут до инцидента, на момент ЧП студент был его единственным участником. Как ранее подчеркнул основатель мессенджера Павел Дуров
, в течение часа после создания канал заблокировали за призывы к насилию.
Советский районный суд Казани
избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца. Преступник сказал, что не возражает против такого решения.
По данным СК
, Галявиев сделал в учебном заведении не менее 17 выстрелов.
"Находясь в помещении школы, Галявиев, осознавая, что своими действиями причиняет смерть людям, в том числе малолетним детям, произвел из принесенного с собой ружья не менее 17 выстрелов, в том числе в охранника учебного заведения", — сказал представитель следствия.
На заседании преступник заявил, что у него нет тяжких заболеваний. При этом ранее в СК отметили, что Галявиев неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей, но на учете у психиатра или нарколога не состоял. С начала этого года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.
Трагедия в Казани
Во вторник 19-летний студент открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Шестеро сейчас в реанимации.
Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Сегодня в Татарстане
день траура, родственники похоронили погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе": похороны погибших в Казани
1 из 10
Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.
2 из 10
После церемонии погребения люди не спешили уходить.
3 из 10
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.
4 из 10
Похороны прошли еще в нескольких местах.
5 из 10
Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.
6 из 10
Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.
7 из 10
Трагедия в Казани произошла 11 мая.
8 из 10
Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.
9 из 10
Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.
10 из 10
На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.
1 из 10
Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.
2 из 10
После церемонии погребения люди не спешили уходить.
3 из 10
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.
4 из 10
Похороны прошли еще в нескольких местах.
5 из 10
Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.
6 из 10
Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.
7 из 10
Трагедия в Казани произошла 11 мая.
8 из 10
Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.
9 из 10
Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.
10 из 10
На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.