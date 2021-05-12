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Россия и Таджикистан распределили руководство в объединенной системе ПВО
Россия и Таджикистан распределили руководство в объединенной системе ПВО
Общее руководство войсками объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять командующий Центрального военного округа Вооруженных... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:10
2021-05-12T13:10
россия
воздушно-космические силы россии
центральный военный округ
михаил мишустин
таджикистан
безопасность
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общее руководство войсками объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять командующий Центрального военного округа Вооруженных сил России, следует из текста соглашения между Россией и Таджикистаном о создании Объединенной региональной системы ПВО.Сообщалось, что правительство России одобрило проект создания Объединенной региональной системы противовоздушной обороны с Таджикистаном, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять главком ВКС РФ. Общее руководство силами, выделенными в состав региональной системы ПВО, будет осуществлять командующий войсками ЦВО, а управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.Соглашение заключено на неопределенный срок, но каждая из сторон вправе в любое время прекратить его действие, направив предварительно партнеру письменное уведомление. После истечения шести месяцев соглашение прекращает свое действие.
https://ria.ru/20210427/bezopasnost-1730109694.html
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россия, воздушно-космические силы россии, центральный военный округ, михаил мишустин, таджикистан, безопасность

Россия и Таджикистан распределили руководство в объединенной системе ПВО

13:10 12.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общее руководство войсками объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять командующий Центрального военного округа Вооруженных сил России, следует из текста соглашения между Россией и Таджикистаном о создании Объединенной региональной системы ПВО.
Сообщалось, что правительство России одобрило проект создания Объединенной региональной системы противовоздушной обороны с Таджикистаном, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 Фаворит - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 11:35
Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО
Согласно документу, координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять главком ВКС РФ. Общее руководство силами, выделенными в состав региональной системы ПВО, будет осуществлять командующий войсками ЦВО, а управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.
Соглашение заключено на неопределенный срок, но каждая из сторон вправе в любое время прекратить его действие, направив предварительно партнеру письменное уведомление. После истечения шести месяцев соглашение прекращает свое действие.
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12:38
Правительство одобрило проект объединения системы ПВО с Таджикистаном
 
РоссияВоздушно-космические силы РоссииЦентральный военный округМихаил МишустинТаджикистанБезопасность
 
 
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