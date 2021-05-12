https://ria.ru/20210512/pvo-1731934227.html

Россия и Таджикистан распределили руководство в объединенной системе ПВО

Россия и Таджикистан распределили руководство в объединенной системе ПВО

Общее руководство войсками объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять командующий Центрального военного округа Вооруженных... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T13:10

2021-05-12T13:10

2021-05-12T13:10

россия

воздушно-космические силы россии

центральный военный округ

михаил мишустин

таджикистан

безопасность

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общее руководство войсками объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять командующий Центрального военного округа Вооруженных сил России, следует из текста соглашения между Россией и Таджикистаном о создании Объединенной региональной системы ПВО.Сообщалось, что правительство России одобрило проект создания Объединенной региональной системы противовоздушной обороны с Таджикистаном, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять главком ВКС РФ. Общее руководство силами, выделенными в состав региональной системы ПВО, будет осуществлять командующий войсками ЦВО, а управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.Соглашение заключено на неопределенный срок, но каждая из сторон вправе в любое время прекратить его действие, направив предварительно партнеру письменное уведомление. После истечения шести месяцев соглашение прекращает свое действие.

https://ria.ru/20210427/bezopasnost-1730109694.html

https://ria.ru/20210512/pvo-1731926931.html

россия

таджикистан

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россия, воздушно-космические силы россии, центральный военный округ, михаил мишустин, таджикистан, безопасность