https://ria.ru/20210512/puteshestviya-1731903776.html
Эксперт рассказал, смогут ли туристы летом отправиться в Европу с детьми
Эксперт рассказал, смогут ли туристы летом отправиться в Европу с детьми
Путешествия с детьми в Евросоюзе, несмотря на ожидаемое восстановление туризма, могут оказаться затруднительными в этом году, сказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:01
2021-05-12T12:01
2021-05-12T12:01
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая — РИА Новости, Мария Князева. Путешествия с детьми в Евросоюзе, несмотря на ожидаемое восстановление туризма, могут оказаться затруднительными в этом году, сказал в интервью РИА Новости глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс."Трудность в том, что многие хотят путешествовать с детьми, и это естественный импульс. А сейчас несовершеннолетним не разрешена вакцинация. Это основное препятствие, особенно для некоторых направлений, куда люди хотят ездить семьями", —ответил он на вопрос, существуют ли какие-то проблемы, которые могут быть связаны с COVID-сертификатом, который планируют применять в Евросоюзе.Дженкинс при этом ожидает частичного восстановления туризма в Европе в нынешнем году.COVID-сертификат, по задумке Еврокомиссии, которая разработала его, сможет включать три вида данных: о наличии прививки, о сдаче отрицательного теста на коронавирус или наличии антител к нему. Такой документ, как предполагала ЕК, должен облегчить жителям ЕС поездки внутри союза. Сейчас предложения ЕК проходят утверждение чиновниками Евросоюза.При этом некоторые страны ЕС еще до введения COVID-сертификатов объявили о возможности туризма с определенными условиями, причем не только для жителей Евросоюза, но и третьих стран, в том числе и России.Так, Греция с 14 мая отменит ограничения на въезд иностранных туристов, на карантин их помещать не станут, санитарные протоколы в гостиницах почти не будут отличаться от прошлогодних. А власти Кипра разрешили въезд туристов из России с 1 апреля.
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, еврокомиссия, евросоюз, кипр, греция, европа, вакцинация, дети
БРЮССЕЛЬ, 12 мая — РИА Новости, Мария Князева.
Путешествия с детьми в Евросоюзе, несмотря на ожидаемое восстановление туризма, могут оказаться затруднительными в этом году, сказал
в интервью РИА Новости глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.
"Трудность в том, что многие хотят путешествовать с детьми, и это естественный импульс. А сейчас несовершеннолетним не разрешена вакцинация. Это основное препятствие, особенно для некоторых направлений, куда люди хотят ездить семьями", —ответил он на вопрос, существуют ли какие-то проблемы, которые могут быть связаны с COVID-сертификатом, который планируют применять в Евросоюзе.
Дженкинс при этом ожидает частичного восстановления туризма в Европе в нынешнем году.
COVID-сертификат, по задумке Еврокомиссии, которая разработала его, сможет включать три вида данных: о наличии прививки, о сдаче отрицательного теста на коронавирус или наличии антител к нему. Такой документ, как предполагала ЕК, должен облегчить жителям ЕС поездки внутри союза. Сейчас предложения ЕК проходят утверждение чиновниками Евросоюза.
При этом некоторые страны ЕС еще до введения COVID-сертификатов объявили о возможности туризма с определенными условиями, причем не только для жителей Евросоюза, но и третьих стран, в том числе и России.
Так, Греция с 14 мая отменит ограничения на въезд иностранных туристов, на карантин их помещать не станут, санитарные протоколы в гостиницах почти не будут отличаться от прошлогодних. А власти Кипра разрешили въезд туристов из России с 1 апреля.