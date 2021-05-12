https://ria.ru/20210512/turizm-1731761852.html

Том Дженкинс: некоторые страны Евросоюза будут ждать россиян, как никогда

Том Дженкинс: некоторые страны Евросоюза будут ждать россиян, как никогда

Туристическая сфера ЕС замерла, но люди в ближайшем будущем будут путешествовать все более активно. О том, будут ли россиян ждать на курортах Евросоюза в этом... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T09:00

2021-05-12T09:00

2021-05-12T09:02

том дженкинс

туризм

интервью

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Туристическая сфера ЕС замерла, но люди в ближайшем будущем будут путешествовать все более активно. О том, будут ли россиян ждать на курортах Евросоюза в этом году, когда произойдет восстановление туризма в ЕС, а также о перспективах COVID-паспортов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Марии Князевой руководитель Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс, который возглавляет ее порядка 20 лет.– Господин Дженкинс, на ваш взгляд, увидим ли мы поездки туристов внутри Евросоюза этим летом?– Немного туризма будет. Конечно, есть рынки происхождения (страны, из которых приезжают туристы – ред.), главным образом – Великобритания, где наблюдается высокий уровень вакцинации. И люди с вакциной будут приветствоваться на ряде направлений. Такие страны, как Греция и Мальта четко дали понять, что они будут рады людям с прививкой, а также, конечно же, с отрицательным тестом на коронавирус.Все эти дискуссии происходят на фоне огромного накопившегося спроса на путешествия этим летом. Когда люди смогут путешествовать, я думаю, они будут это делать. Я считаю, мы увидим некоторый объем путешествий в Евросоюзе в мае-июне-июле.– Насколько большим будет этот туристический поток?– Это будет полностью зависеть от возможности европейских стран сдерживать уровень заражений коронавирусом. В настоящее время они, без сомнения, изо всех сил стараются это сделать.Невозможно провести туристический сезон в стране, которая находится на локдауне. Невозможно представить, чтобы страна, которая находится на локдауне, отправляла бы людей за границу.Мы не увидим цифр, сколько-нибудь похожих на 2019 год. Намного более вероятно, что ситуация будет схожа с той, которую мы наблюдали в прошлом году при первом ослаблении локдаунов в июле-августе.– Расскажите подробнее о ваших ожиданиях на 2021 год.– Я думаю, модель, на которую мы смотрим, – это 2020 год, однако есть исключения. Считаю, что год будет лучше, чем 2020 год. Возможно, что сентябрь будет намного лучше, чем в прошлом году. Я думаю, октябрь и ноябрь, и даже зимний период могут практически вернуться к норме.– Третий квартал – это из-за процесса вакцинации, ослабления ограничений?– Да. Не забывайте, что ограничения отменяются в обоих направлениях - куда едет турист, и куда он возвращается. Будет нехорошо, если, например, Греция откроется для российских туристов, но российским туристам нужно будет проходить двухнедельный карантин по возвращении из Греции.В целом же я считаю, будет активность в сфере каникул по одному направлению, то есть люди будут приезжать в Италию, в Испанию, в Грецию, они не будут ездить по нескольким странам, не будет туризма на автомобилях. Они не поедут на машине, скажем, из России в Испанию и обратно, это может оказаться весьма сложным.– Должны ли власти стран ЕС и Евросоюза в целом сделать больше, чтобы позволить туризму активнее восстанавливаться этим летом?– Необходимо возродить Шенгенскую зону как истинную зону свободного перемещения. Я надеюсь, что "зеленые" сертификаты (по коронавирусу – ред.) станут цифровыми, что они появятся быстрее, чем в июне.Наверное, они (власти) могут перестать быть столь националистическими в вопросах политики, связанной с ковидом. Это пандемия, и она существует везде, и (вирус – ред.) распространяется везде. Я не думаю, что передвижения туристов – это теперь основной фактор передачи инфекции. Конечно, есть страхи вокруг новых мутаций. Однако они не кажутся столь катастрофическими, как опасались некоторые, хотя, конечно, нужно быть глупым, чтобы делать предсказания по этой теме.Я не думаю, что страны действуют достаточно благоразумно, как в вопросе вакцинации, так и закрытия границ. Я думаю, что они могут стать мудрее и понять, как это важно, чтобы люди вновь могли перемещаться и говорить друг с другом, делать дела.– Что вы думаете о COVID-сертификатах?– Они будут введены. Помогут ли они на самом деле? Сейчас все поможет. Однако сами по себе они являются барьером (для передвижений), мы можем считать это необходимой мерой, но, пожалуйста, сделайте ее временной. Сертификаты не должны стать долгосрочным принудительным документом. Они должны рассматриваться в качестве временной меры, а не какого-то постоянного инструмента.– Можем ли мы ожидать, что система COVID-сертификатов начнет плавно работать в ЕС, давая их обладателям возможность путешествовать?– Я думаю, будут не только сертификаты, но и двусторонние схемы. Есть необходимость в туристах в таких странах, как Испания, Италия, Греция, и желание людей из скандинавских стран, государств Северной Европы поехать на Средиземноморье. Это огромный импульс, и его будет трудно остановить.– Есть ли какие-то проблемы, которые могут быть связаны с сертификатом?– Трудность в том, что многие люди хотят путешествовать с детьми, и это естественный импульс. А сейчас детям не разрешена вакцинация. Это основное препятствие, особенно для некоторых направлений, куда люди хотят ездить с детьми.– Когда вы ожидаете полного восстановления туристического сектора ЕС?– Ого! Есть предположение, что полное восстановление все же произойдет. Очень трудно увидеть, какой ущерб был нанесен туристической сфере. Когда люди снова начнут работать, мы увидим, в каком состоянии отрасль. Могут быть, например, реальные трудности с платежеспособностью, с поиском необходимого персонала, потому что люди ушли и начали карьеру в других сферах. Мы не знаем, как выглядит ситуация, мы поймем это в следующем году.– Тогда чего можно ожидать в 2022 году?– Я думаю, следующий год будет очень и очень интересным. Я надеюсь, что коронавирус и страхи вокруг него станут воспоминанием. То, что мы будем видеть, – это пробуждение сферы туризма, люди будут начинать путешествовать в реальных масштабах. Однако я не думаю, что отрасль восстановится в своем прежнем виде раньше 2023 года.Я думаю, что наши члены скажут, что бизнес в 2022 году будет на уровне между 40% и 60% от 2019 года.По моему мнению, в следующем году будет половина от 2019 года. Но учтите, что и про нынешний год они говорили примерно то же самое, то есть у нас уже есть некоторая статистика неточного оптимизма.– Оставит ли коронавирус глубокие шрамы в туристической сфере Евросоюза, которые будут видны более длительное время, за пределами 2023 года?– Я не считаю, что шрам – это правильная метафора. Но мы можем увидеть фундаментальные изменения во многом, что является движущей силой сферы туризма. Есть потрясающая вещь – способность бизнеса выживать без личных встреч.Я думаю, что восстановление значительных объемов бизнес-трафика займет более длительное время. Есть сомнение в том, восстановится ли он когда-либо в принципе. Это не означает, что не будет встреч, я думаю, они будут. Но я не думаю, что будет такая же необходимость во встречах. Однако это не шрам, это лишь изменение ситуации.При этом я не думаю, что, скажем, лыжные и пляжные курорты серьезно изменятся.– Правильно ли я понимаю, что отрасль бизнес-туризма пострадает больше всего из-за пандемии?– Наверное, она скорее подвергнется большим изменениям, чем сектор отдыха.Мы знаем, что люди сейчас хотят приехать в Европу. Но я не думаю, что существует такой же напор со стороны бизнес-путешественников. Многие коммерческие встречи, коммерческие выставки были отменены и могут произойти позже, и я надеюсь, так и будет. И не забывайте, что значительная часть индустрии отдыха существует, потому что она поддерживается бизнес-путешествиями. Мы знаем, что есть спрос на туризм для отдыха, но мы не так уверены по поводу спроса на туризм для бизнеса.– Когда мы можем ожидать восстановления туристического потока в ЕС из третьих стран?– Я в основном говорил как раз об этом рынке. Мы увидим что-то между 40% и 60% в следующем году от 2019 года. А 2023 год – все может случиться, сейчас трудно делать прогнозы и на два месяца вперед. Однако люди говорят, что не будет полного восстановления или того, что выглядит, как полное восстановление, до 2023 года.– А поедут ли европейцы за пределы Евросоюза в этом году?– В этом году не будет никакого увеличения (туристического потока – ред.) по сравнению с 2019 годом. Вопрос в том, увидим ли мы в принципе каких-либо туристов из Евросоюза, которые поедут на каникулы из ЕС. Ответ – да. Но следующий вопрос – почему? И здесь ответ: возможно, по той же причине, по которой туристы поедут в Европу. Они видят уникальные возможности, например, насладиться местом, когда там очень мало людей, или получить цены, которые больше никогда не повторятся. Но вряд ли будет целый поток людей, которые будут так делать.Я считаю, что у Европы есть уникальный продукт, который она может предложить туристам. Если бы вы сейчас поехали в Венецию, то вы бы увидели ее такой, какой ее никто не видел годов с пятидесятых прошлого века. И я считаю это совершенно уникальным предложением.– Что ассоциация делает, чтобы улучшить ситуацию в туризме, обеспечить плавный переход к восстановлению?– Мы находимся в постоянном контакте с Еврокомиссией, с рынками происхождения туризма. Диалог должен происходить, потому что, к сожалению, слишком многое произошло, что разделило Европу на набор стран, которые действуют независимо. Диалог должен идти на трех уровнях. На наднациональном уровне внутри Европы, и в этом смысле у Еврокомиссии есть роль в вопросе восстановления Шенгена, в восстановлении единого рынка, где люди могут свободно перемещаться. Однако для этого необходимо двустороннее доверие, страны должны начать говорить друг с другом. Для меня ужасно, когда Германия закрывает границы с Австрией, например. Необходим и диалог между Европой, странами Европы и рынками происхождения (туризма – ред.), потому что это не есть хорошо, когда открыты границы, но люди должны проходить карантин по возвращении. Это убивает спрос.Однако, я считаю при этом, что мы должны осознавать и относительную угрозу, которую представляют собой новые штаммы. Но нам нужна пропорциональная реакция, а не такая реакция, которая была, к примеру, на вакцину AstraZeneca в Дании.– Видите ли вы интерес от российских туристов, которые хотели бы приехать в ЕС, когда появится такая возможность?– Я принимал участие в семинаре по российскому туризму. Российские туристы хотят поехать куда угодно, куда они могут поехать. В Европе их любимое направление – это Кипр. Я думаю, что, когда туризм откроется, особенно если это будет касаться их любимых направлений, они поедут. Яркая характеристика российских туристов состоит в том, что они менее всех на планете боятся. Я думаю, этим летом будут моменты, когда направления (страны – ред.) будут приветствовать российских туристов так, как они не приветствовали их раньше.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/evrosoyuz-1729917191.html

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https://ria.ru/20210427/shveytsariya-1729990668.html

https://ria.ru/20210412/turizm-1727860041.html

https://ria.ru/20210409/puteshestviya-1727433766.html

https://ria.ru/20210412/evropa-1727593618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

том дженкинс, туризм, интервью