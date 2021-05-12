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Посол Польши возложил цветы к представительству Татарстана в Москве

Посол Польши возложил цветы к представительству Татарстана в Москве

Посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский возложил цветы к представительству республики Татарстан в Москве, где организован мемориал в память о трагедии в казанской... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:57

2021-05-12T12:57

2021-05-12T12:57

стрельба в школе в казани

россия

посольство польши в рф

республика татарстан (татарстан)

казань

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Посол Польши в РФ Кшиштоф Краевский возложил цветы к представительству республики Татарстан в Москве, где организован мемориал в память о трагедии в казанской школе.Как передает корреспондент РИА Новости, Краевский возложил к стене представительства венок из белых и красных роз с лентой в цветах польского флага. После он оставил запись в книге памяти. "С большим прискорбием узнали о постигшем Татарстан несчастии. Мы разделяем вашу глубокую печаль",- написал Краевский.Затем он пообщался с заместителем премьер-министра Республики Татарстан - полномочным представителем Республики Татарстан в РФ Равилем Ахметшиным. После дипломат сел в машину и уехал.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, посольство польши в рф, республика татарстан (татарстан), казань, общество