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США стали лидером среди покупателей российского мороженого
США стали лидером среди покупателей российского мороженого
США в начале текущего года стали лидером среди покупателей российского мороженого, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T16:11
2021-05-12T21:06
россия
евразийский экономический союз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
сша
монголия
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. США в начале текущего года стали лидером среди покупателей российского мороженого, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе."Экспорт данной продукции (мороженого - ред.) в США развивается все последние годы, и в начале 2021 года эта страна вышла в лидеры среди покупателей российского мороженого", - сообщается в материалах.Согласно данным ФТС (учитывают поставки в страны ЕАЭС в январе-феврале), Россия в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила поставки мороженого на экспорт на 13%, до 5,6 тысячи тонн, прежде всего - за счет увеличения отгрузок в страны дальнего зарубежья.Основным драйвером стали поставки мороженого в США: они выросли в 3,7 раза до 1,9 тысячи тонн на сумму 4,7 миллиона долларов. На втором месте среди импортеров находится Китай, нарастивший ввоз на 43% до 576 тонн в физическом выражении и на 66% до 2,6 миллиона долларов - в стоимостном.На третьем месте - Казахстан: объем экспорта туда в январе-феврале сократился на 57% до 986 тонн; появление статистики по ЕАЭС за март может изменить ситуацию, отмечается в сообщении. Традиционные покупатели российского мороженого в последние годы, Монголия и Украина, находятся на четвертом и пятом месте: отгрузки в Монголию составили выросли на 54%, до 559 тонн, на Украину – на 24%, до 260 тонн.Объем производства мороженого в России в 2020 году вырос на 8%, до 451 тысячи тонн мороженого, а его экспорт за последние пять лет удвоился, составив по итогам 2020 года 26 тысяч тонн. Число стран-импортеров расширилось с 24 до 35 - в частности, поставки были начаты в Канаду, Швецию, Данию, Швейцарию, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Конго, Объединенные Арабские Эмираты.
https://ria.ru/20210429/grechka-1730536428.html
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россия, евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), сша, монголия, в мире

США стали лидером среди покупателей российского мороженого

16:11 12.05.2021 (обновлено: 21:06 12.05.2021)
 
CC0 / silviarita / Мороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
CC0 / silviarita /
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. США в начале текущего года стали лидером среди покупателей российского мороженого, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.
"Экспорт данной продукции (мороженого - ред.) в США развивается все последние годы, и в начале 2021 года эта страна вышла в лидеры среди покупателей российского мороженого", - сообщается в материалах.
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Согласно данным ФТС (учитывают поставки в страны ЕАЭС в январе-феврале), Россия в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила поставки мороженого на экспорт на 13%, до 5,6 тысячи тонн, прежде всего - за счет увеличения отгрузок в страны дальнего зарубежья.
Основным драйвером стали поставки мороженого в США: они выросли в 3,7 раза до 1,9 тысячи тонн на сумму 4,7 миллиона долларов. На втором месте среди импортеров находится Китай, нарастивший ввоз на 43% до 576 тонн в физическом выражении и на 66% до 2,6 миллиона долларов - в стоимостном.
На третьем месте - Казахстан: объем экспорта туда в январе-феврале сократился на 57% до 986 тонн; появление статистики по ЕАЭС за март может изменить ситуацию, отмечается в сообщении. Традиционные покупатели российского мороженого в последние годы, Монголия и Украина, находятся на четвертом и пятом месте: отгрузки в Монголию составили выросли на 54%, до 559 тонн, на Украину – на 24%, до 260 тонн.
Объем производства мороженого в России в 2020 году вырос на 8%, до 451 тысячи тонн мороженого, а его экспорт за последние пять лет удвоился, составив по итогам 2020 года 26 тысяч тонн. Число стран-импортеров расширилось с 24 до 35 - в частности, поставки были начаты в Канаду, Швецию, Данию, Швейцарию, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Конго, Объединенные Арабские Эмираты.
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РоссияЕвразийский экономический союзМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)СШАМонголияВ мире
 
 
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