https://ria.ru/20210512/morozhenoe-1731980671.html

США стали лидером среди покупателей российского мороженого

США стали лидером среди покупателей российского мороженого

США в начале текущего года стали лидером среди покупателей российского мороженого, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T16:11

2021-05-12T16:11

2021-05-12T21:06

россия

евразийский экономический союз

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

сша

монголия

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. США в начале текущего года стали лидером среди покупателей российского мороженого, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе."Экспорт данной продукции (мороженого - ред.) в США развивается все последние годы, и в начале 2021 года эта страна вышла в лидеры среди покупателей российского мороженого", - сообщается в материалах.Согласно данным ФТС (учитывают поставки в страны ЕАЭС в январе-феврале), Россия в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила поставки мороженого на экспорт на 13%, до 5,6 тысячи тонн, прежде всего - за счет увеличения отгрузок в страны дальнего зарубежья.Основным драйвером стали поставки мороженого в США: они выросли в 3,7 раза до 1,9 тысячи тонн на сумму 4,7 миллиона долларов. На втором месте среди импортеров находится Китай, нарастивший ввоз на 43% до 576 тонн в физическом выражении и на 66% до 2,6 миллиона долларов - в стоимостном.На третьем месте - Казахстан: объем экспорта туда в январе-феврале сократился на 57% до 986 тонн; появление статистики по ЕАЭС за март может изменить ситуацию, отмечается в сообщении. Традиционные покупатели российского мороженого в последние годы, Монголия и Украина, находятся на четвертом и пятом месте: отгрузки в Монголию составили выросли на 54%, до 559 тонн, на Украину – на 24%, до 260 тонн.Объем производства мороженого в России в 2020 году вырос на 8%, до 451 тысячи тонн мороженого, а его экспорт за последние пять лет удвоился, составив по итогам 2020 года 26 тысяч тонн. Число стран-импортеров расширилось с 24 до 35 - в частности, поставки были начаты в Канаду, Швецию, Данию, Швейцарию, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Конго, Объединенные Арабские Эмираты.

https://ria.ru/20210429/grechka-1730536428.html

https://ria.ru/20210504/morozhenoe-1731059251.html

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сша

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), сша, монголия, в мире