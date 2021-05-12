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Кузнецова попросит Роскомнадзор проверить соцсети стрелявшего в Казани

Кузнецова попросит Роскомнадзор проверить соцсети стрелявшего в Казани

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратится в Роскомнадзор с целью проверки активности стрелявшего в казанской школе в... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:45

2021-05-12T12:45

2021-05-12T12:45

стрельба в школе в казани

анна кузнецова

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

казань

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратится в Роскомнадзор с целью проверки активности стрелявшего в казанской школе в социальных сетях.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Преступник опубликовал угрозы в социальной сети? Должен работать новый федеральный закон о премодерации информации. Приобрел оружие законно? Нужно проверить. Почему был отчислен? Работали с ним специалисты? В республике порядка 1400 школ, а психологов всего 576. Как был решен вопрос охраны образовательного учреждения? В регионе более 1800 зданий общеобразовательных организаций, а имеют охрану только 1605. Мы обращаемся в прокуратуру, Роскомнадзор, МВД для выяснения этих вопросов", - написала Кузнецова в Instagram.

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, анна кузнецова, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), казань, происшествия