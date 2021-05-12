https://ria.ru/20210512/kazan-1731953206.html

В Татарстане похоронили всех погибших при стрельбе в школе

В Татарстане похоронили всех погибших при стрельбе в школе

Погибших во время стрельбы в казанской гимназии семерых школьников и двоих взрослых похоронили, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:22

2021-05-12T14:22

2021-05-12T15:24

стрельба в школе в казани

россия

рустам минниханов

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731933094_0:131:3139:1898_1920x0_80_0_0_a628c769a3712ff531e7828e846ff0c3.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Погибших во время стрельбы в казанской гимназии семерых школьников и двоих взрослых похоронили, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.На мусульманском кладбище прошло погребение троих детей, рассказал директор Ильдар Сахатдиев."Двое — на кургане (мемориальный комплекс. — Прим. ред.), женщину — в Константиновке. Двоих в район увезли", — добавил он, не уточнив место захоронения еще одного человека.Накануне глава республики Рустам Минниханов заявил, что власти возьмут на себя организацию погребений.Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Шестеро сейчас в реанимации.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Сегодня в Татарстане день траура. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.

https://ria.ru/20210512/strelba-1731927906.html

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, рустам минниханов, казань, происшествия