https://ria.ru/20210512/kazan-1731936599.html

Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Казани

Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Казани

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана находятся 20 пострадавших при атаке на школу детей, один — в крайне тяжелом состоянии, еще пятеро — в... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T13:23

2021-05-12T13:23

2021-05-12T13:43

стрельба в школе в казани

россия

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости. В Детской республиканской клинической больнице Татарстана находятся 20 пострадавших при атаке на школу детей, один — в крайне тяжелом состоянии, еще пятеро — в тяжелом, сообщил заместитель главного врача Михаил Поспелов.""Шесть <...> в реанимационном отделении, <...> пять детей будут транспортироваться спецбортом в московские клиники", — добавил он.В интенсивной терапии у всех переломы и проникающие повреждения грудной и брюшной полости. У 12 из 20 пациентов огнестрельные ранения.Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в казанской гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Сегодня в Татарстане день траура, родные хоронят погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.

россия

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в Казани Всю ночь после трагедии жители Казани приходили к гимназии №175, чтобы возложить цветы и оставить игрушки. Среди пришедших к мемориалу есть те, кто по счастливой случайности избежал трагедии. Молчаливая очередь к мемориалу не кончается и сейчас. Службы такси присоединились к трауру и подвозят людей к месту трагедии за один рубль. Утром 11 мая в результате стрельбы скончались семь детей и двое взрослых. Более 20 человек находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести. Подозреваемый задержан. В день траура 12 мая в Казани пройдут похороны погибших. 2021-05-12T13:23 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, рустам минниханов, казань, происшествия