Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в Казани

КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости. В Детской республиканской клинической больнице Татарстана находятся 20 пострадавших при атаке на школу детей, один — в крайне тяжелом состоянии, еще пятеро — в тяжелом, сообщил заместитель главного врача Михаил Поспелов.""Шесть <...> в реанимационном отделении, <...> пять детей будут транспортироваться спецбортом в московские клиники", — добавил он.В интенсивной терапии у всех переломы и проникающие повреждения грудной и брюшной полости. У 12 из 20 пациентов огнестрельные ранения.Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в казанской гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Сегодня в Татарстане день траура, родные хоронят погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.
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96
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Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в Казани
Всю ночь после трагедии жители Казани приходили к гимназии №175, чтобы возложить цветы и оставить игрушки. Среди пришедших к мемориалу есть те, кто по счастливой случайности избежал трагедии. Молчаливая очередь к мемориалу не кончается и сейчас. Службы такси присоединились к трауру и подвозят людей к месту трагедии за один рубль. Утром 11 мая в результате стрельбы скончались семь детей и двое взрослых. Более 20 человек находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести. Подозреваемый задержан. В день траура 12 мая в Казани пройдут похороны погибших.
КАЗАНЬ, 12 мая — РИА Новости. В Детской республиканской клинической больнице Татарстана находятся 20 пострадавших при атаке на школу детей, один — в крайне тяжелом состоянии, еще пятеро — в тяжелом, сообщил заместитель главного врача Михаил Поспелов.
""Шесть <...> в реанимационном отделении, <...> пять детей будут транспортироваться спецбортом в московские клиники", — добавил он.
В интенсивной терапии у всех переломы и проникающие повреждения грудной и брюшной полости.
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
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"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в казанской гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей.
Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Сегодня в Татарстане день траура, родные хоронят погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.
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