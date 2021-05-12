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Троих детей, погибших в Казани, похоронили на мусульманском кладбище

Троих детей, погибших в Казани, похоронили на мусульманском кладбище

Троих детей, погибших при стрельбе в казанской школе, похоронили на мусульманском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:17

2021-05-12T12:17

2021-05-12T13:08

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Троих детей, погибших при стрельбе в казанской школе, похоронили на мусульманском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.Их могилы усыпаны цветами, после церемонии погребения люди не спешили уходить с кладбища.По словам директора мусульманского кладбища Ильдара Сахатдиева, похороны погибших в результате стрельбы в школе прошли ещё в нескольких местах."Сегодня здесь троих похоронили. Двое - на кургане (мемориальный комплекс - ред.), женщину - в Константиновке. Двоих в район увезли", - сообщил директор.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.

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казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, стрельба в школе в казани, казань, происшествия