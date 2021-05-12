https://ria.ru/20210512/kazan-1731868469.html

Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом

Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом

Бывший классный руководитель задержанного по подозрению в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева рассказала в интервью РЕН ТВ о его поведении во время... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T01:08

2021-05-12T01:08

2021-05-12T01:13

стрельба в школе в казани

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Бывший классный руководитель задержанного по подозрению в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева рассказала в интервью РЕН ТВ о его поведении во время учебы.По словам Альфии Мустафиной, в 2017 году она в течение четырех месяцев была классным руководителем Галявиева. "Я крайне удивлена. Потому что он был спокойный, положительный", - рассказала она.Учительница гимназии отметила, что юноша был "хорошистом" и не общался с шумными и "крутыми" компаниями. "Спокойный, тихий мальчик был", - добавила Мустафина.Преподавательница, которая была в учебном заведении во время нападения, также рассказала о моменте, когда началась стрельба. "Как всегда мы пришли в школу на работу с мужем. Все спокойно было, начался второй урок. По громкой связи директор объявила: "Закройте дверь на ключ, детей не отпускайте". Потом мы услышали взрыв. Сидим, боимся. Смотрим в окно – там уже скорые, все бегают, невозможно описать, что там происходит. Сидим, опять взрыв. Потом через некоторое время стук в дверь с требованием открыть. Мы не открыли. Потом пришли родители, дедушки, лестницу принесли, не открыли. Потом наш директор пришла, и мы вышли во двор. Раненые, скорые", – указала она. Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы.Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.

https://ria.ru/20210512/traur-1731864518.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия