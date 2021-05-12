https://ria.ru/20210512/kanal-1731985289.html

Дуров рассказал о Telegram-канале студента, устроившего стрельбу в Казани

Дуров рассказал о Telegram-канале студента, устроившего стрельбу в Казани

Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев незадолго до трагедии создал Telegram-канал, который в течение часа заблокировали за призывы к насилию,... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T16:35

2021-05-12T16:35

2021-05-12T17:20

павел дуров

республика татарстан (татарстан)

стрельба в школе в казани

telegram

казань

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев незадолго до трагедии создал Telegram-канал, который в течение часа заблокировали за призывы к насилию, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, напавший на гимназию упомянул о своих планах всего за 20 минут до инцидента, а на момент ЧП в канале был лишь один участник — его основатель. За 15 минут до стрельбы он сделал канал публичным, собираясь оставить его в качестве предсмертной записки.Дуров отметил, что жалобы и подписчики появились лишь после того, как Галявиева задержали. По мнению основателя мессенджера, даже если бы сотрудники правоохранительных органов мониторили все Telegram-каналы в реальном времени, они едва ли успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник не раскрывал своих планов и не давал никакой конкретики."Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани — искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии", — заключил Дуров.Во вторник 19-летний студент местного колледжа Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Погибли семеро школьников и две учительницы, еще 23 человека ранены. Шестеро из них находятся в реанимации.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Сегодня в Татарстане день траура, родственники похоронили погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.

https://ria.ru/20210512/kazan-1731941711.html

https://ria.ru/20210512/diagnoz-1731965921.html

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казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел дуров, республика татарстан (татарстан), стрельба в школе в казани, telegram, казань