https://ria.ru/20210512/kanal-1731985289.html
Дуров рассказал о Telegram-канале студента, устроившего стрельбу в Казани
Дуров рассказал о Telegram-канале студента, устроившего стрельбу в Казани
Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев незадолго до трагедии создал Telegram-канал, который в течение часа заблокировали за призывы к насилию,... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T16:35
2021-05-12T16:35
2021-05-12T17:20
павел дуров
республика татарстан (татарстан)
стрельба в школе в казани
telegram
казань
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев незадолго до трагедии создал Telegram-канал, который в течение часа заблокировали за призывы к насилию, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, напавший на гимназию упомянул о своих планах всего за 20 минут до инцидента, а на момент ЧП в канале был лишь один участник — его основатель. За 15 минут до стрельбы он сделал канал публичным, собираясь оставить его в качестве предсмертной записки.Дуров отметил, что жалобы и подписчики появились лишь после того, как Галявиева задержали. По мнению основателя мессенджера, даже если бы сотрудники правоохранительных органов мониторили все Telegram-каналы в реальном времени, они едва ли успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник не раскрывал своих планов и не давал никакой конкретики."Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани — искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии", — заключил Дуров.Во вторник 19-летний студент местного колледжа Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Погибли семеро школьников и две учительницы, еще 23 человека ранены. Шестеро из них находятся в реанимации.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Сегодня в Татарстане день траура, родственники похоронили погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.
https://ria.ru/20210512/kazan-1731941711.html
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павел дуров, республика татарстан (татарстан), стрельба в школе в казани, telegram, казань
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев незадолго до трагедии создал Telegram
-канал, который в течение часа заблокировали за призывы к насилию, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров
.
По его словам, напавший на гимназию упомянул о своих планах всего за 20 минут до инцидента, а на момент ЧП в канале был лишь один участник — его основатель. За 15 минут до стрельбы он сделал канал публичным, собираясь оставить его в качестве предсмертной записки.
Дуров отметил, что жалобы и подписчики появились лишь после того, как Галявиева задержали. По мнению основателя мессенджера, даже если бы сотрудники правоохранительных органов мониторили все Telegram-каналы в реальном времени, они едва ли успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник не раскрывал своих планов и не давал никакой конкретики.
"Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани — искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии", — заключил Дуров.
Во вторник 19-летний студент местного колледжа Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Погибли семеро школьников и две учительницы, еще 23 человека ранены. Шестеро из них находятся в реанимации.
Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Сегодня в Татарстане
день траура, родственники похоронили погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе": похороны погибших в Казани
1 из 10
Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.
2 из 10
После церемонии погребения люди не спешили уходить.
3 из 10
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.
4 из 10
Похороны прошли еще в нескольких местах.
5 из 10
Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.
6 из 10
Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.
7 из 10
Трагедия в Казани произошла 11 мая.
8 из 10
Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.
9 из 10
Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.
10 из 10
На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.
1 из 10
Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.
2 из 10
После церемонии погребения люди не спешили уходить.
3 из 10
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.
4 из 10
Похороны прошли еще в нескольких местах.
5 из 10
Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.
6 из 10
Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.
7 из 10
Трагедия в Казани произошла 11 мая.
8 из 10
Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.
9 из 10
Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.
10 из 10
На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.