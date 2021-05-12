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Дуров рассказал о Telegram-канале студента, устроившего стрельбу в Казани
Дуров рассказал о Telegram-канале студента, устроившего стрельбу в Казани
Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев незадолго до трагедии создал Telegram-канал, который в течение часа заблокировали за призывы к насилию,... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T16:35
2021-05-12T17:20
павел дуров
республика татарстан (татарстан)
стрельба в школе в казани
telegram
казань
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев незадолго до трагедии создал Telegram-канал, который в течение часа заблокировали за призывы к насилию, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, напавший на гимназию упомянул о своих планах всего за 20 минут до инцидента, а на момент ЧП в канале был лишь один участник — его основатель. За 15 минут до стрельбы он сделал канал публичным, собираясь оставить его в качестве предсмертной записки.Дуров отметил, что жалобы и подписчики появились лишь после того, как Галявиева задержали. По мнению основателя мессенджера, даже если бы сотрудники правоохранительных органов мониторили все Telegram-каналы в реальном времени, они едва ли успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник не раскрывал своих планов и не давал никакой конкретики."Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани — искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии", — заключил Дуров.Во вторник 19-летний студент местного колледжа Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Погибли семеро школьников и две учительницы, еще 23 человека ранены. Шестеро из них находятся в реанимации.Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.Сегодня в Татарстане день траура, родственники похоронили погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.
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павел дуров, республика татарстан (татарстан), стрельба в школе в казани, telegram, казань

Дуров рассказал о Telegram-канале студента, устроившего стрельбу в Казани

16:35 12.05.2021 (обновлено: 17:20 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев незадолго до трагедии создал Telegram-канал, который в течение часа заблокировали за призывы к насилию, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
По его словам, напавший на гимназию упомянул о своих планах всего за 20 минут до инцидента, а на момент ЧП в канале был лишь один участник — его основатель. За 15 минут до стрельбы он сделал канал публичным, собираясь оставить его в качестве предсмертной записки.
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
13:39
"У нас тут террорист": ученица рассказала о нападении на школу в Казани
Дуров отметил, что жалобы и подписчики появились лишь после того, как Галявиева задержали. По мнению основателя мессенджера, даже если бы сотрудники правоохранительных органов мониторили все Telegram-каналы в реальном времени, они едва ли успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник не раскрывал своих планов и не давал никакой конкретики.
"Эмоциональная реакция в связи с чудовищными событиями в Казани — искать виновных среди третьих лиц, от создателей компьютерных игр до директоров школ. Однако нужно признать: полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно. Статистически один из миллиона человек может оказаться социопатом, готовым к немотивированной агрессии", — заключил Дуров.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
15:12
В СК рассказали о диагнозе студента, напавшего на школу в Казани
Во вторник 19-летний студент местного колледжа Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Погибли семеро школьников и две учительницы, еще 23 человека ранены. Шестеро из них находятся в реанимации.
Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.
Сегодня в Татарстане день траура, родственники похоронили погибших. Люди несут цветы и игрушки к представительствам республики в разных городах.
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе": похороны погибших в Казани
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
1 из 10

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
2 из 10

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
3 из 10

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

Похороны прошли еще в нескольких местах.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
4 из 10

Похороны прошли еще в нескольких местах.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
5 из 10

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
6 из 10

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
7 из 10

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
8 из 10

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
9 из 10

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

Билборд на здании в день траура в Казани
10 из 10

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
2 из 10

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
3 из 10

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Похороны прошли еще в нескольких местах.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
10 из 10

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
 
Павел ДуровРеспублика Татарстан (Татарстан)Стрельба в школе в КазаниTelegramКазань
 
 
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