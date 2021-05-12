https://ria.ru/20210512/galyaviev-1731979892.html

Генерал ФСБ объяснил, почему Галявиева никто не остановил по пути в школу

Генерал ФСБ объяснил, почему Галявиева никто не остановил по пути в школу

Никто из прохожих не отреагировал на Ильназа Галявиева, напавшего на школу в Казани, пока он шел по улице с оружием, из-за страха, равнодушия, невнимательности... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T16:06

2021-05-12T16:06

2021-05-12T23:24

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

казань

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Никто из прохожих не отреагировал на Ильназа Галявиева, напавшего на школу в Казани, пока он шел по улице с оружием, из-за страха, равнодушия, невнимательности и недоверия к правоохранительным органам, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов."Люди многие, во-первых, боятся, во-вторых, многие из них просто равнодушно относятся ко всему, что их окружает, поэтому не являются участниками обеспечения безопасности даже своих близких. И в-третьих, не верят правоохранительным органам. Бывали случаи, когда люди делали заявление в отношении какого-то преступника, их опрашивали, а на следующий день убивал заявитель", - сообщил Михайлов.Он отметил, что не каждый россиянин, увидев человека с ружьем, подумает, что оружие настоящее, а его обладатель имеет криминальные намерения."У нас сегодня каждый сам за себя. Все живут по принципу "авось пронесет". По этому принципу живут и рядовые граждане, и сотрудники правоохранительных органов, и частные охранные предприятия", - заявил Михайлов.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.

https://ria.ru/20210512/strelba-1731970592.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия