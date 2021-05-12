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https://ria.ru/20210512/galyaviev-1731979892.html
Генерал ФСБ объяснил, почему Галявиева никто не остановил по пути в школу
Генерал ФСБ объяснил, почему Галявиева никто не остановил по пути в школу
Никто из прохожих не отреагировал на Ильназа Галявиева, напавшего на школу в Казани, пока он шел по улице с оружием, из-за страха, равнодушия, невнимательности... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T16:06
2021-05-12T23:24
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Никто из прохожих не отреагировал на Ильназа Галявиева, напавшего на школу в Казани, пока он шел по улице с оружием, из-за страха, равнодушия, невнимательности и недоверия к правоохранительным органам, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов."Люди многие, во-первых, боятся, во-вторых, многие из них просто равнодушно относятся ко всему, что их окружает, поэтому не являются участниками обеспечения безопасности даже своих близких. И в-третьих, не верят правоохранительным органам. Бывали случаи, когда люди делали заявление в отношении какого-то преступника, их опрашивали, а на следующий день убивал заявитель", - сообщил Михайлов.Он отметил, что не каждый россиянин, увидев человека с ружьем, подумает, что оружие настоящее, а его обладатель имеет криминальные намерения."У нас сегодня каждый сам за себя. Все живут по принципу "авось пронесет". По этому принципу живут и рядовые граждане, и сотрудники правоохранительных органов, и частные охранные предприятия", - заявил Михайлов.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
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россия
республика татарстан (татарстан)
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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Генерал ФСБ объяснил, почему Галявиева никто не остановил по пути в школу

16:06 12.05.2021 (обновлено: 23:24 12.05.2021)
 
© Фото : предоставлено одноклассникамиИльназ Галявиев
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Фото : предоставлено одноклассниками
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Никто из прохожих не отреагировал на Ильназа Галявиева, напавшего на школу в Казани, пока он шел по улице с оружием, из-за страха, равнодушия, невнимательности и недоверия к правоохранительным органам, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
"Люди многие, во-первых, боятся, во-вторых, многие из них просто равнодушно относятся ко всему, что их окружает, поэтому не являются участниками обеспечения безопасности даже своих близких. И в-третьих, не верят правоохранительным органам. Бывали случаи, когда люди делали заявление в отношении какого-то преступника, их опрашивали, а на следующий день убивал заявитель", - сообщил Михайлов.
Ситуация у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 15:29
Психолог назвал стрельбу в школе в Казани демонстрацией без мотивации
Он отметил, что не каждый россиянин, увидев человека с ружьем, подумает, что оружие настоящее, а его обладатель имеет криминальные намерения.
"У нас сегодня каждый сам за себя. Все живут по принципу "авось пронесет". По этому принципу живут и рядовые граждане, и сотрудники правоохранительных органов, и частные охранные предприятия", - заявил Михайлов.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе": похороны погибших в Казани
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
1 из 10

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
2 из 10

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
3 из 10

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

Похороны прошли еще в нескольких местах.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
4 из 10

Похороны прошли еще в нескольких местах.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
5 из 10

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
6 из 10

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
7 из 10

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе No175 в Казани
8 из 10

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев  / Перейти в фотобанк

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

Похороны погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани
9 из 10

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Олег Казанцев / Перейти в фотобанк

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

Билборд на здании в день траура в Казани
10 из 10

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Троих детей, погибших при стрельбе в гимназии, похоронили на мусульманском кладбище.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
2 из 10

После церемонии погребения люди не спешили уходить.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
3 из 10

"Мы пришли, не могли не прийти. Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки", —сказала РИА Новости одна из жительниц Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Похороны прошли еще в нескольких местах.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Горожане простились также с 26-летней преподавательницей Эльвирой Игнатьевой, заслонившей собой учеников.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Похороны погибших в результате стрельбы в школе № 175 в Казани.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Трагедия в Казани произошла 11 мая.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Девятнадцатилетний студент открыл стрельбу в школе, погибли семь детей и две учительницы.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Среду объявили днем траура по жертвам трагедии.

© РИА Новости / Олег Казанцев
Перейти в фотобанк
10 из 10

На зданиях правительства Татарстана, Казанского кремля и городской ратуши приспущены государственные флаги.

© РИА Новости / Олег Казанцев
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Ильназ ГалявиевСтрельба в школе в КазаниРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Рустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
 
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