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ЕСПЧ принял к рассмотрению взаимные жалобы Армении и Азербайджана
ЕСПЧ принял к рассмотрению взаимные жалобы Армении и Азербайджана
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобы Армении и Азербайджана в отношении друг друга с обвинениями в нарушении прав человека,... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T16:39
2021-05-12T16:39
европейский суд
европейский суд по правам человека
москва
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобы Армении и Азербайджана в отношении друг друга с обвинениями в нарушении прав человека, говорится в сообщении на сайте инстанции."Палата Европейского суда по правам человека, которой были переданы межгосударственные жалобы "Армения против Азербайджана" и "Азербайджан против Армении", уступила юрисдикцию Большой палате суда", - говорится в сообщении.Большая палата состоит из президента суда, вице-президентов, президентов секций, а также национального судьи и судей, выбранных согласно жребию.Армения обратилась с жалобой в конце сентября 2020 года, а Азербайджан – в конце октября 2020 года, сообщили в суде."Заявления преимущественно касаются недавних проявлений насилия между Арменией и Азербайджаном и содержат обвинения в масштабных нарушениях Конвенции странами-ответчиками в ходе этих случаев насилия, включая беспорядочные нападения на гражданских лиц, равно как и на частную и общественную собственность и инфраструктуру; казни; неподобающее обращение с военнослужащими и мирными гражданами и нанесение им увечий; захват и длительное удержание военнопленных и насильственное перемещение гражданского населения в районах, затронутых боевыми действиями", - говорится в пресс-релизе.Решение о передаче жалоб на рассмотрение Большой палатой было принято 11 мая, стороны были об этом проинформированы и не высказали возражений, добавили в суде.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210506/armeniya-1731280511.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1730169042.html
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европейский суд, европейский суд по правам человека, москва, азербайджан, армения, в мире

ЕСПЧ принял к рассмотрению взаимные жалобы Армении и Азербайджана

16:39 12.05.2021
 
© AFP 2021 / Frederick FlorinЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© AFP 2021 / Frederick Florin
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобы Армении и Азербайджана в отношении друг друга с обвинениями в нарушении прав человека, говорится в сообщении на сайте инстанции.
"Палата Европейского суда по правам человека, которой были переданы межгосударственные жалобы "Армения против Азербайджана" и "Азербайджан против Армении", уступила юрисдикцию Большой палате суда", - говорится в сообщении.
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Большая палата состоит из президента суда, вице-президентов, президентов секций, а также национального судьи и судей, выбранных согласно жребию.
Армения обратилась с жалобой в конце сентября 2020 года, а Азербайджан – в конце октября 2020 года, сообщили в суде.
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"Заявления преимущественно касаются недавних проявлений насилия между Арменией и Азербайджаном и содержат обвинения в масштабных нарушениях Конвенции странами-ответчиками в ходе этих случаев насилия, включая беспорядочные нападения на гражданских лиц, равно как и на частную и общественную собственность и инфраструктуру; казни; неподобающее обращение с военнослужащими и мирными гражданами и нанесение им увечий; захват и длительное удержание военнопленных и насильственное перемещение гражданского населения в районах, затронутых боевыми действиями", - говорится в пресс-релизе.
Решение о передаче жалоб на рассмотрение Большой палатой было принято 11 мая, стороны были об этом проинформированы и не высказали возражений, добавили в суде.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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