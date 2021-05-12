https://ria.ru/20210512/erdogan-1731934529.html

Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в Казани

Эрдоган выразил Путину соболезнования из-за стрельбы в Казани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи со стрельбой в Казани,... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T13:11

2021-05-12T13:11

2021-05-12T13:17

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи со стрельбой в Казани, просил передать слова сочувствия семьям погибших, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в школе в Казани, просил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210512/memorial-1731929359.html

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