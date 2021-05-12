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Ученый оценил сообщения о новых ядерных реакциях в Чернобыле
Ученый оценил сообщения о новых ядерных реакциях в Чернобыле
Доктор технических наук Владимир Кузнецов оценил сообщения о возобновившихся ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС. Об этом он рассказал в беседе с RT. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T22:14
2021-05-12T22:18
авария на чернобыльской аэс
чернобыльская аэс
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Доктор технических наук Владимир Кузнецов оценил сообщения о возобновившихся ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС. Об этом он рассказал в беседе с RT.Ученый отметил, что подобные процессы на атомной электростанции не прекращались. Подреакторные помещения, в которых обнаружили ядерное деление, — самые грязные после аварии на ЧАЭС. Масса в виде расплавов различных радионуклидов и конструкционных элементов протекала как раз через них, а затем опускалась ниже, уточнил Кузнецов.Ученый добавил, что в подаппаратных помещениях Чернобыльской АЭС находится 60 тонн расплава, а в совокупности во всем реакторе РБМК — 190 тонн ядерного топлива. "Конечно, какое-то количество было выброшено в окружающую среду, но львиная часть осталась внутри ядерного реактора. Естественно, идут эти процессы распада, но они есть и будут идти. Для этого и первый саркофаг сделали, а после этого сделали второй саркофаг... И датчики там стоят, которые это контролируют", — заключил Кузнецов.Ранее американский журнал Science опубликовал статью, в которой специалисты предупредили о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС. По словам ученых, в одном из помещений электростанции количество нейтронов увеличилось почти в два раза всего за четыре года. Химик Нил Хайят отметил, что реакции деления в этом участке способны ускориться в прогрессии — это приведет к неконтролируемому выбросу ядерной энергии.В Институте проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины, в свою очередь, подтвердили, что после установки нового безопасного конфайнмента (НБК) над четвертым энергоблоком ЧАЭС более четырех лет наблюдается рост плотности потока нейтронов в одном из подреакторных помещений. Однако этот рост не превышает установленных пределов безопасности, заверили специалисты института.
https://ria.ru/20210426/lechenie-1729930990.html
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авария на чернобыльской аэс, чернобыльская аэс, украина, в мире

Ученый оценил сообщения о новых ядерных реакциях в Чернобыле

22:14 12.05.2021 (обновлено: 22:18 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкГород Припять, зона отчуждения Чернобыльской АЭС
Город Припять, зона отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Доктор технических наук Владимир Кузнецов оценил сообщения о возобновившихся ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС. Об этом он рассказал в беседе с RT.
Ученый отметил, что подобные процессы на атомной электростанции не прекращались. Подреакторные помещения, в которых обнаружили ядерное деление, — самые грязные после аварии на ЧАЭС. Масса в виде расплавов различных радионуклидов и конструкционных элементов протекала как раз через них, а затем опускалась ниже, уточнил Кузнецов.

"Естественно, все радионуклиды, которые были в ядерном реакторе, они поучаствовали во всех этих расплавах, продолжают там находиться и будут продолжать там находиться. Так это будет до тех пор, пока они все не распадутся, а это тысячелетия", — пояснил специалист.

Ученый добавил, что в подаппаратных помещениях Чернобыльской АЭС находится 60 тонн расплава, а в совокупности во всем реакторе РБМК — 190 тонн ядерного топлива.
"Конечно, какое-то количество было выброшено в окружающую среду, но львиная часть осталась внутри ядерного реактора. Естественно, идут эти процессы распада, но они есть и будут идти. Для этого и первый саркофаг сделали, а после этого сделали второй саркофаг... И датчики там стоят, которые это контролируют", — заключил Кузнецов.
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Ранее американский журнал Science опубликовал статью, в которой специалисты предупредили о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС. По словам ученых, в одном из помещений электростанции количество нейтронов увеличилось почти в два раза всего за четыре года. Химик Нил Хайят отметил, что реакции деления в этом участке способны ускориться в прогрессии — это приведет к неконтролируемому выбросу ядерной энергии.
В Институте проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины, в свою очередь, подтвердили, что после установки нового безопасного конфайнмента (НБК) над четвертым энергоблоком ЧАЭС более четырех лет наблюдается рост плотности потока нейтронов в одном из подреакторных помещений. Однако этот рост не превышает установленных пределов безопасности, заверили специалисты института.
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