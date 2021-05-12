https://ria.ru/20210512/reaktsii-1731996078.html

В Чернобыле снова начались ядерные реакции, предупредили ученые

В Чернобыле снова начались ядерные реакции, предупредили ученые

Ученые предупредили о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС. Об этом пишет журнал Science. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:23

2021-05-12T17:23

2021-05-12T19:43

авария на чернобыльской аэс

чернобыльская аэс

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Ученые предупредили о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС. Об этом пишет журнал Science.По словам специалистов, в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала атомной электростанции, снова начинаются процессы деления.Сейчас украинские ученые пытаются выяснить, угаснут ли эти реакции сами по себе или необходимо принять меры для предотвращения новой аварии. Анатолий Дорошенко из киевского Института проблем безопасности атомных электростанций сообщил, что датчики фиксируют увеличение числа нейтронов, выходящих из одного недоступного помещения. Это свидетельствует о реакции деления, уточнил специалист. Его коллега Максим Савельев не исключил возможность аварии на ЧАЭС. По его словам, у ответственных за управление ситуацией есть в запасе несколько лет для того, чтобы найти способ устранить возникшую угрозу. Во время аварии на атомной электростанции 26 апреля 1986 года урановые топливные стержни, их циркониевая оболочка, графитовые управляющие стержни и песок, сброшенный на активную зону четвертого энергоблока в попытке потушить пожар, превратились в лаву. Она растеклась по помещениям реакторного зала и образовала расплав, в котором находится около 170 тонн радиоактивного урана. Спустя год после катастрофы над четвертым энергоблоком АЭС построили саркофаг из стали и бетона — "Укрытие". Однако через него внутрь попадала вода, которая замедляет нейтроны и увеличивает шансы на деление урановых ядер. Сильные дожди приводили к резкому росту числа нейтронов. Чтобы устранить этот недостаток, над "Укрытием" построили Новый безопасный конфайнмент (НБК) в 2016 году. Благодаря этой конструкции количество нейтронов в большинстве точек "Укрытия" остается стабильным или даже уменьшается. Однако теперь нейтроны начали появляться и накапливаться в нескольких новых местах. В одном из помещений ЧАЭС их количество почти удвоилось за четыре года. Застывшее там топливо заставляет проходящие через него нейтроны более эффективно расщеплять ядра урана. Он подчеркнул, что эту угрозу нельзя игнорировать. Ученый отметил, что реакции деления в этом участке могут ускориться в прогрессии и это приведет к неконтролируемому выбросу ядерной энергии. Максим Савельев из Института проблем безопасности атомных электростанций добавил, что взрывная реакция способна обрушить неустойчивые элементы "Укрытия" и тогда саркофаг НБК наполнится радиоактивной пылью.Решить новую проблему с возобновлением реакций деления будет непросто, подытожили ученые.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210426/geroy-1729944431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авария на чернобыльской аэс, чернобыльская аэс, украина, в мире