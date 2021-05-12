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На Украине ответили на сообщения о новых ядерных реакциях в Чернобыле
На Украине ответили на сообщения о новых ядерных реакциях в Чернобыле
Институт проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины прокомментировал статью американского журнала Science о новых ядерных реакциях в Чернобыльской... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T19:59
2021-05-12T20:17
авария на чернобыльской аэс
чернобыльская аэс
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Институт проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины прокомментировал статью американского журнала Science о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС. Об этом пишет "Страна".Специалисты подтвердили, что после возведения нового безопасного конфайнмента (НБК) над четвертым энергоблоком ЧАЭС более четырех лет наблюдается рост плотности потока нейтронов в одном из подреакторных помещений.По словам ученых, увеличение плотности потока нейтронов внутри объекта после установки нового саркофага было предсказуемым. На основании прогнозных оценок ожидается, что такая тенденция будет наблюдаться и в дальнейшем.Под реактором действительно есть некоторые скопления топливосодержащих материалов, которые несут потенциальную опасность из-за предполагаемой "двухслойной пористой структуры" застывшей лавы, уточняют эксперты института. Однако, как говорится в материале, украинские специалисты не могут корректно отслеживать эти процессы, поскольку им на это не выделили средств.Ранее американский журнал Science опубликовал статью, в которой ученые предупредили о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС. По словам экспертов, в одном из помещений атомной электростанции за четыре года количество нейтронов увеличилось почти в два раза. Застывшее там топливо заставляет проходящие через него нейтроны более эффективно расщеплять ядра урана. Химик Нил Хайят отметил, что реакции деления в этом участке могут ускориться в прогрессии — это приведет к неконтролируемому выбросу ядерной энергии. Специалисты считают, что решить проблему с возобновлением реакций деления будет непросто.Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади), на Украине — 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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авария на чернобыльской аэс, чернобыльская аэс, украина, в мире

На Украине ответили на сообщения о новых ядерных реакциях в Чернобыле

19:59 12.05.2021 (обновлено: 20:17 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗона отчуждения ЧАЭС
Зона отчуждения ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Институт проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины прокомментировал статью американского журнала Science о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС. Об этом пишет "Страна".
Специалисты подтвердили, что после возведения нового безопасного конфайнмента (НБК) над четвертым энергоблоком ЧАЭС более четырех лет наблюдается рост плотности потока нейтронов в одном из подреакторных помещений.
"На сегодняшний день этот рост не превышает установленных пределов безопасности", — говорится в заявлении.
По словам ученых, увеличение плотности потока нейтронов внутри объекта после установки нового саркофага было предсказуемым. На основании прогнозных оценок ожидается, что такая тенденция будет наблюдаться и в дальнейшем.
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Под реактором действительно есть некоторые скопления топливосодержащих материалов, которые несут потенциальную опасность из-за предполагаемой "двухслойной пористой структуры" застывшей лавы, уточняют эксперты института.
Однако, как говорится в материале, украинские специалисты не могут корректно отслеживать эти процессы, поскольку им на это не выделили средств.
Ранее американский журнал Science опубликовал статью, в которой ученые предупредили о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС. По словам экспертов, в одном из помещений атомной электростанции за четыре года количество нейтронов увеличилось почти в два раза. Застывшее там топливо заставляет проходящие через него нейтроны более эффективно расщеплять ядра урана. Химик Нил Хайят отметил, что реакции деления в этом участке могут ускориться в прогрессии — это приведет к неконтролируемому выбросу ядерной энергии. Специалисты считают, что решить проблему с возобновлением реакций деления будет непросто.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади), на Украине — 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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