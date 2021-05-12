https://ria.ru/20210512/1574571840.html

Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение

Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение

Чтобы подтвердить свое право на получение налогового социального вычета у работодателя, необходимо предоставить в налоговую инспекцию пакет документов из... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T19:06

2021-05-12T19:06

2021-05-12T19:06

россия

здравоохранение

экономика

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Чтобы подтвердить свое право на получение налогового социального вычета у работодателя, необходимо предоставить в налоговую инспекцию пакет документов из медицинской организации и заявление по специально утвержденной форме. Получить налоговый вычет можно и непосредственно в налоговой инспекции, предоставив декларацию 3-НДФЛ, справку о доходах от работодателя по форме 2-НДФЛ, а также пакет подтверждающих документов. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат адвокатского бюро “Мусаев и партнёры” Надежда Ермолаева.По ее словам, действующий Налоговый кодекс содержит вполне рабочие механизмы, которые позволяют сэкономить на налогах тем, кто понес социально значимые траты. Так, закон предусматривает налоговый вычет в случае обращения за медицинской помощью или расходов на покупку лекарств. “Важно понимать, что налоговый вычет — это сумма понесенных человеком расходов, которая уменьшает налоговую базу, с которой человек уплачивает налог на доходы физлиц. То есть гражданин может претендовать на уменьшение подоходного налога не на всю сумму понесённых расходов, а лишь на процент от неё”, — отметила эксперт.

https://ria.ru/20200506/1571032542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здравоохранение, экономика