Налоговый вычет за лечение в 2021: как оформить и какие документы нужны
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Налоговый вычет за лечение — это возврат части ранее уплаченного НДФЛ при получении медуслуг, в число которых входит и приведение в порядок зубов. Как получить социальную выплату в 2021 году, какие документы нужны и сколько денег можно вернуть таким образом — в материале РИА Новости.
Налоговый вычет за лечение в 2021
Налоговый вычет за лечение — это возврат части налога на доходы физических лиц в связи с расходами на лечение. Чтобы получить часть потраченных средств обратно, необходимо соблюсти ряд условий.
Кто может получить?
Часть НДФЛ возвращают в случае, если получатель вычета уплатил подоходный налог в размере 13%. При этом он должен быть резидентом РФ, то есть проживать в стране не менее 183 дней в календарном году.
— Получить выплату можно, только если медицинская организация, в которую вы обращались, находится в России и у нее есть соответствующая лицензия, — рассказала РИА Новости юрист Ирина Копелясова.
За какое лечение можно получить вычет?
Социальный налоговый вычет на лечение может получить физическое лицо, оплатившее:
- —медицинские услуги, в том числе дорогостоящие, оказанные ему самому, его супругу (супруге), родителям, а также детям (в том числе усыновленным) и подопечным в возрасте до 18 лет;
- —назначенные врачом любые лекарства, в том числе для членов семьи;
- —страховые взносы по договору ДМС, заключенному в целях своего лечения или лечения членов семьи.
Медицинские услуги, за оплату которых можно вернуть НДФЛ, перечислены в постановлении правительства РФ от 08.04.2020 № 458. Список состоит из двух разделов. В первом перечислены виды расходов, которые можно учесть для вычета в ограниченном размере (не более 120 000 рублей за 1 год). К ним относятся оплата услуг первичной медико-санитарной помощи: диагностики (в том числе УЗИ, лабораторных анализов, МРТ, КТ), скорой медицинской помощи, санаторно-курортного лечения и других.
Во втором разделе перечня указаны виды дорогостоящего лечения, при котором налоговый вычет не ограничивается (то есть принимается вся сумма расходов налогоплательщика). В их число теперь входит ортопедическое лечение зубов с опорой на имплантаты (в сложных случаях, когда нет условий для традиционного протезирования), лечение бесплодия методом ЭКО и другие.
Сколько составит вычет за лечение?
Законом установлена максимальная сумма налогового вычета в связи с расходами на лечение и приобретение медикаментов в совокупности с другими тратами налогоплательщика, связанными, например, с обучением, уплатой взносов на накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение — это 120 тысяч рублей (на руки — 15 600 рублей в год).
— Исключение составляют расходы на дорогостоящее лечение, о которых говорится во втором разделе перечня. В таком случае учитывается вся сумма (налогоплательщику вернется 13% от тех средств, что он потратил) и она не суммируется с остальными социальными налоговыми вычетами, — сообщила эксперт.
При этом в обоих случаях вычет не может превышать сумму НДФЛ, удержанного со всего дохода гражданина за год.
Как рассчитать размер вычета?
Размер налогового вычета за лечение — это 13% от уплаченной за услугу суммы.
Например, если гражданин в 2020 году прошел курс лечения в больнице стоимостью 60 тысяч рублей и при этом заплатил 78 тысяч рублей НДФЛ за год, то расчет вычета будет таков: 60 тысяч рублей x 13% = 7 800 рублей.
Так как гражданин заплатил НДФЛ на сумму более 7 800 рублей, и сумма налогового вычета меньше максимальной (120 тысяч рублей), то в 2021 году он сможет получить вычет в полном объеме — 7 800 рублей.
— Рассмотрим и другой пример. Допустим, в 2020 году гражданин оплатил сложную операцию на желудке в российской больнице стоимостью 400 тысяч рублей. При этом за год он уплатил 46 тысяч рублей НДФЛ, работая официально. Поскольку на операцию, которую провели гражданину, не распространяется ограничение в 120 тысяч рублей, он мог бы получить налоговый вычет в полном размере и вернуть себе 52 тысячи рублей (400 тысяч рублей x 13%). Однако в 2019 году гражданин заплатил подоходный налог только в размере 46 тысяч рублей, именно поэтому в 2021 году он сможет вернуть только эту сумму. Остаток налогового вычета будет потерян, — пояснила эксперт.
Как получить?
Получить социальный вычет можно двумя способами — в налоговом органе или у работодателя.
Документы
Для оформления социального вычета и в налоговой, и через работодателя нужно подготовить пакет документов, подтверждающих право на получение компенсации по произведенным расходам.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ)
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ)
При получении вычета в налоговом органе также необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ (для этого может понадобиться справка о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ, которую выдает по запросу работодатель).
В случае получения вычета через работодателя налогоплательщику также нужно:
- —представить в налоговый орган по месту жительства заявление на получение уведомления о праве на социальный вычет с приложением подтверждающих документов;
- —по истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о праве на социальный вычет;
- —передать выданное налоговым органом уведомление работодателю, которое будет являться основанием для неудержания НДФЛ из зарплаты.
Документы для подтверждения права на получение социального вычета разнятся. Если получатель оплачивал услуги, то ему потребуются:
- —копия договора на оказание медицинских услуг, если договор заключался;
- —копия лицензии медорганизации или индивидуального предпринимателя, если в договоре отсутствуют ее реквизиты;
- —оригинал справки об оплате медицинских услуг.
Если получатель оплачивал лекарства:
- —оригинал рецептурного бланка со штампом "Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика";
- —копия документа, подтверждающего родство, например свидетельства о рождении, если услуги или препараты предназначались для родителей или детей;
- —копии документов, подтверждающих оплату медикаментов (например, чеков).
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкНалоговая служба (ФНС) на Мосфильмовской улице
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Налоговая служба (ФНС) на Мосфильмовской улице
Если получатель оплачивал медицинское страхование:
- —копия договора добровольного личного страхования (страхового полиса), предусматривающего оплату исключительно медицинских услуг;
- —копии платежных документов, подтверждающих уплату страховых взносов (кассовых чеков, квитанций к приходным кассовым ордерам, банковских выписок и т.п.);
- —копии документов, подтверждающих родство с лицами, за которых получатель вычета оплатил страховку (например, копии свидетельства о браке, свидетельства о рождении, документа, подтверждающего опеку или попечительство);
- —копии документов, подтверждающих возраст детей, если страховые взносы уплачены за детей (например, свидетельств о рождении).
Заявление
Форма заявления, прилагаемого к пакету документов и декларации, опубликована на сайте ФНС. Также там есть и рекомендуемая форма заявления на получение уведомления о праве на социальный вычет.
Наиболее удобный способ заполнения налоговой декларации или заявления и представления таких документов в налоговый орган - в режиме онлайн посредством интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".
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Сроки подачи
В случае подачи заявления через налоговую инспекцию по месту жительства социальный вычет может быть предоставлен по окончании календарного года, в котором оплачивались лечение, приобретение медикаментов.
При подаче через работодателя социальный вычет можно получить и до окончания налогового периода, в котором произведены расходы, при обращении к руководству, предварительно подтвердив это право в налоговом органе.
— Подать заявление на вычет можно в течение трех лет после года, в котором вы оплатили лечение, — подчеркнула юрист.
Когда придет вычет за лечение?
В течение трех месяцев со дня представления декларации и подтверждающих документов ФНС проведет камеральную проверку и направит сообщение о принятом решении.
— Если будет принято положительное решение, сумму излишне уплаченного налога должны вернуть по окончании камеральной проверки (если заявление о предоставлении вычета было подано вместе с декларацией) или в течение 30 дней после подачи заявления, — сообщила юрист.
Особенности получения налогового вычета за лечение
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной налоговой службы (ФНС) на Мосфильмовской улице в Москве
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Здание Федеральной налоговой службы (ФНС) на Мосфильмовской улице в Москве
Вычет за лечение зубов
Например, лечение и отбеливание зубов, протезирование, а также коррекция зубов с применением брекет-систем предусмотрена официальной Номенклатурой медицинских услуг, а значит с них можно получить налоговый вычет. А вот покупка брекет-системы не считается медицинской услугой. Это приобретение медоборудования.
— Именно поэтому важно предварительно узнать, относится ли оплаченная вами услуга к числу медицинских. Это можно сделать, ознакомившись с Номенклатурой медицинских услуг, — сообщила эксперт.
Вычет за дорогостоящее лечение
При оплате дорогостоящего лечения можно получить 13% с полной суммы расходов. Налог вернут, даже если операция была бесплатной, но пришлось потратиться на материалы.
— Например, операцию по замене сустава делают по полису ОМС, но сам эндопротез пациент должен купить. В таком случае вычет за лечение получить нельзя, но можно вернуть налог со стоимости материалов для дорогостоящего лечения — то есть 13% от тех денег, что потрачены на эндопротез. Ограничения по сумме не будет, — пояснила юрист.
Стоит помнить, что ФНС сделает вычет за дорогостоящее лечение, только если в справке, выданной медицинской организацией, указан код услуг "2". Код "1" пишется, когда оказаны стандартные медицинские услуги, которые подпадают под ограничение в 120 000 рублей.
Вычет за лечение неработающим
Вычет за лечение не положен людям, имеющим неофициальный доход, и безработным.
— Право на подобные социальные льготы имеют только те, кто платит подоходный налог, — подчеркнула эксперт.
Вычет за лечение супруга
Вычет за лечение супруга или супруги оформляется так же, как и в случае с пенсионерами и детьми.
— Такой вычет часто оформляют, когда один из супругов не работает, а потому не может получить льготу от государства. Воспользоваться правом получения вычета может как муж, так и жена. Из бумаг в этом случае необходимо представить свидетельство о браке и справку, подтверждающую, что второй супруг не имеет официальной работы, — отметила юрист.
Вычет за лечение пенсионерам
Пенсия не облагается налогами, поэтому неработающий пенсионер не может получить социальный налоговый вычет. При этом его может получить пенсионер, трудоустроенный официально и имеющий "белую" зарплату.
— Лечение пенсионера могут оплатить его работающие дети. В этом случае вычет получат они. Чеки должны быть оформлены на имя трудоустроенного гражданина, но в них должно быть указано, кто проходил лечение. Нужны документы, подтверждающие степень родства, — пояснила специалист.
Вычет за лечение ребенка старше 18 лет
Родители могут воспользоваться льготами для совершеннолетнего ребенка, учащегося на очной форме в высшем или среднем специальном учебном заведении. Заочники воспользоваться таким преимуществом не могут.
Вычет за санаторно-курортное лечение
Налоговый вычет за санаторно-курортное лечение — это компенсация именно за лечение в санатории, а не за сам отдых (проживание, питание и прочие услуги).
— Если вы просто проживали в санатории, как в гостинице, то вычет оформить нельзя. Если все же получали лечение, то вернуть можно 13% от его стоимости, но не более размера НДФЛ, удержанного с вашего дохода за год, — пояснила юрист.
Вид процедур не важен. Это могут быть как диагностика, так и профилактические или реабилитационные процедуры.