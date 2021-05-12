https://ria.ru/20210512/vychet-1732005139.html

Налоговый вычет за лечение в 2021: как оформить и какие документы нужны

Налоговый вычет за лечение в 2021: как оформить и какие документы нужны

Налоговый вычет за лечение — это возврат части ранее уплаченного НДФЛ при получении медуслуг, в число которых входит и приведение в порядок зубов. Как получить... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:33

2021-05-12T18:33

2021-05-12T18:33

налоговый вычет

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732010480_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_7eb8a67378f9d674f69a508354272322.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Налоговый вычет за лечение — это возврат части ранее уплаченного НДФЛ при получении медуслуг, в число которых входит и приведение в порядок зубов. Как получить социальную выплату в 2021 году, какие документы нужны и сколько денег можно вернуть таким образом — в материале РИА Новости. Налоговый вычет за лечение в 2021Налоговый вычет за лечение — это возврат части налога на доходы физических лиц в связи с расходами на лечение. Чтобы получить часть потраченных средств обратно, необходимо соблюсти ряд условий.Кто может получить?Часть НДФЛ возвращают в случае, если получатель вычета уплатил подоходный налог в размере 13%. При этом он должен быть резидентом РФ, то есть проживать в стране не менее 183 дней в календарном году. За какое лечение можно получить вычет?Социальный налоговый вычет на лечение может получить физическое лицо, оплатившее:Медицинские услуги, за оплату которых можно вернуть НДФЛ, перечислены в постановлении правительства РФ от 08.04.2020 № 458. Список состоит из двух разделов. В первом перечислены виды расходов, которые можно учесть для вычета в ограниченном размере (не более 120 000 рублей за 1 год). К ним относятся оплата услуг первичной медико-санитарной помощи: диагностики (в том числе УЗИ, лабораторных анализов, МРТ, КТ), скорой медицинской помощи, санаторно-курортного лечения и других.Во втором разделе перечня указаны виды дорогостоящего лечения, при котором налоговый вычет не ограничивается (то есть принимается вся сумма расходов налогоплательщика). В их число теперь входит ортопедическое лечение зубов с опорой на имплантаты (в сложных случаях, когда нет условий для традиционного протезирования), лечение бесплодия методом ЭКО и другие.Сколько составит вычет за лечение?Законом установлена максимальная сумма налогового вычета в связи с расходами на лечение и приобретение медикаментов в совокупности с другими тратами налогоплательщика, связанными, например, с обучением, уплатой взносов на накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение — это 120 тысяч рублей (на руки — 15 600 рублей в год).— Исключение составляют расходы на дорогостоящее лечение, о которых говорится во втором разделе перечня. В таком случае учитывается вся сумма (налогоплательщику вернется 13% от тех средств, что он потратил) и она не суммируется с остальными социальными налоговыми вычетами, — сообщила эксперт.При этом в обоих случаях вычет не может превышать сумму НДФЛ, удержанного со всего дохода гражданина за год.Как рассчитать размер вычета?Размер налогового вычета за лечение — это 13% от уплаченной за услугу суммы.Например, если гражданин в 2020 году прошел курс лечения в больнице стоимостью 60 тысяч рублей и при этом заплатил 78 тысяч рублей НДФЛ за год, то расчет вычета будет таков: 60 тысяч рублей x 13% = 7 800 рублей.Так как гражданин заплатил НДФЛ на сумму более 7 800 рублей, и сумма налогового вычета меньше максимальной (120 тысяч рублей), то в 2021 году он сможет получить вычет в полном объеме — 7 800 рублей.Как получить?Получить социальный вычет можно двумя способами — в налоговом органе или у работодателя.ДокументыДля оформления социального вычета и в налоговой, и через работодателя нужно подготовить пакет документов, подтверждающих право на получение компенсации по произведенным расходам.При получении вычета в налоговом органе также необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ (для этого может понадобиться справка о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ, которую выдает по запросу работодатель).В случае получения вычета через работодателя налогоплательщику также нужно:Документы для подтверждения права на получение социального вычета разнятся. Если получатель оплачивал услуги, то ему потребуются:Если получатель оплачивал лекарства:Если получатель оплачивал медицинское страхование:ЗаявлениеФорма заявления, прилагаемого к пакету документов и декларации, опубликована на сайте ФНС. Также там есть и рекомендуемая форма заявления на получение уведомления о праве на социальный вычет.Наиболее удобный способ заполнения налоговой декларации или заявления и представления таких документов в налоговый орган - в режиме онлайн посредством интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".Сроки подачиВ случае подачи заявления через налоговую инспекцию по месту жительства социальный вычет может быть предоставлен по окончании календарного года, в котором оплачивались лечение, приобретение медикаментов.При подаче через работодателя социальный вычет можно получить и до окончания налогового периода, в котором произведены расходы, при обращении к руководству, предварительно подтвердив это право в налоговом органе.Когда придет вычет за лечение?В течение трех месяцев со дня представления декларации и подтверждающих документов ФНС проведет камеральную проверку и направит сообщение о принятом решении.Особенности получения налогового вычета за лечениеВычет за лечение зубовНапример, лечение и отбеливание зубов, протезирование, а также коррекция зубов с применением брекет-систем предусмотрена официальной Номенклатурой медицинских услуг, а значит с них можно получить налоговый вычет. А вот покупка брекет-системы не считается медицинской услугой. Это приобретение медоборудования.Вычет за дорогостоящее лечениеПри оплате дорогостоящего лечения можно получить 13% с полной суммы расходов. Налог вернут, даже если операция была бесплатной, но пришлось потратиться на материалы.Стоит помнить, что ФНС сделает вычет за дорогостоящее лечение, только если в справке, выданной медицинской организацией, указан код услуг "2". Код "1" пишется, когда оказаны стандартные медицинские услуги, которые подпадают под ограничение в 120 000 рублей.Вычет за лечение неработающимВычет за лечение не положен людям, имеющим неофициальный доход, и безработным.— Право на подобные социальные льготы имеют только те, кто платит подоходный налог, — подчеркнула эксперт.Вычет за лечение супругаВычет за лечение супруга или супруги оформляется так же, как и в случае с пенсионерами и детьми.Вычет за лечение пенсионерамПенсия не облагается налогами, поэтому неработающий пенсионер не может получить социальный налоговый вычет. При этом его может получить пенсионер, трудоустроенный официально и имеющий "белую" зарплату.Вычет за лечение ребенка старше 18 летРодители могут воспользоваться льготами для совершеннолетнего ребенка, учащегося на очной форме в высшем или среднем специальном учебном заведении. Заочники воспользоваться таким преимуществом не могут.Вычет за санаторно-курортное лечениеНалоговый вычет за санаторно-курортное лечение — это компенсация именно за лечение в санатории, а не за сам отдых (проживание, питание и прочие услуги).Вид процедур не важен. Это могут быть как диагностика, так и профилактические или реабилитационные процедуры.

https://ria.ru/20210501/vychety-1730791236.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/zhile-1729914419.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/1730062934.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

налоговый вычет, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество