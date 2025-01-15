https://ria.ru/20250115/vychet-1732005139.html

Налоговый вычет за лечение-2025: размер, как оформить, причины отказа

Налоговый вычет за лечение 2025: как получить, необходимые документы, сроки

Налоговый вычет за лечение-2025: размер, как оформить, причины отказа

Налоговый вычет за лечение - это возврат части ранее уплаченного НДФЛ при получении медуслуг, в число которых входит и приведение в порядок зубов. Как получить... РИА Новости, 15.01.2025

2025-01-15T16:07:00+03:00

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2025-01-15T16:07:00+03:00

общество

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

налоговый вычет

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Налоговый вычет за лечение - это возврат части ранее уплаченного НДФЛ при получении медуслуг, в число которых входит и приведение в порядок зубов. Как получить социальную выплату в 2025 году, какие документы для этого нужны, сколько денег можно вернуть таким образом, — в материале РИА Новости.Налоговый вычет за лечениеНалоговый вычет за лечение — это возврат налога на доходы физических лиц в связи с расходами на лечение. Чтобы получить часть потраченных средств обратно, необходимо соблюсти ряд условий.Кому положенЧасть НДФЛ возвращают в случае, если получатель вычета уплатил подоходный налог в размере 13%. При этом он должен быть резидентом РФ, то есть проживать в стране не менее 183 дней в календарном году."Если лицо не уплачивало НДФЛ во время налогового периода, в течение которого были затраты на медицину и лекарственные препараты, то вычет не будет предоставлен. Также вычет предоставляется только в том случае, если медицинские услуги оказывались в специальных медучреждениях или у ИП, имеющих соответствующие лицензии", - рассказала РИА Новости Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры", дополняет, что, во-первых, выплата положена только за лечение, проходившее не больше трех лет назад. Во-вторых, у медицинского учреждения, услугами которого воспользовались, должна быть российская лицензия. То есть, если медпомощь была получена за рубежом, вычет не полагается.Также на вычет не смогут подать:Если человек не работает, но, например, сдает квартиру и платит НДФЛ по ставке 13%, то он также может рассчитывать на вычет.За какое лечение дают вычетПолучить вычет на лечение можно только по тем видам медицинских услуг и лекарств, которые содержатся в специальных перечнях:Кроме того, с 2019 года граждане имеют право получить вычет на все лекарственные препараты, приобретенные по назначению врача (ранее он предоставлялся только на те лекарства, список которых был представлен в в специальном Перечне лекарственных средств).Размер вычетаЗаконом установлена максимальная сумма налогового вычета в связи с расходами на лечение и приобретение медикаментов в совокупности с другими тратами налогоплательщика, связанными, например, с обучением, уплатой взносов на накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение. С 1 января 2024 года она составляет 150 000 рублей (на руки - 19 500 рублей в год). При этом получить увеличенную сумму выплат можно начиная с 2025 года. "Исключение составляют расходы на дорогостоящие виды лечения, перечень которых установлен Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 № 458(например, медицинские услуги по ортопедическому лечению зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей с опорой на зубные имплантаты, медицинские услуги, оказанные в рамках высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с перечнем видов высокотехнологичной медицинской помощи, медицинские услуги по лечению бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения и другие). По дорогостоящим видам лечения налоговый вычет предоставляется без ограничения суммы, т.е. в полной сумме расходов", - дополнил Геннадий Локтев, ведущий юрист Европейской юридической службы.При этом в обоих случаях вычет не может превышать сумму НДФЛ, удержанного со всего дохода гражданина за год.Как получить налоговой вычет за лечениеДля получения налогового вычета нужно составить заявление, собрать пакет документов и обратиться в уполномоченные органы.Куда обращатьсяПо словам Оксаны Васильевой, для получения вычета необходимо обращаться в налоговую или же получить его, оформив через работодателя. Заявление на вычет со всеми приложенными документами можно отправить и по почте заказным письмом в отделение ФНС.Федеральная налоговая службаПо окончании календарного года, в котором были произведены расходы на лечение и приобретение медикаментов, социальный вычет может быть предоставлен налоговой инспекцией по месту жительства. Для этого налогоплательщику нужно предоставить декларацию 3-НДФЛ, комплект документов, подтверждающих право на получение социального вычета. Камеральная налоговая проверка налоговой декларации формы 3-НДФЛ проводится в течение трех месяцев со дня ее представления. В случае положительного решения, сумма излишне уплаченного налога будет перечислена на счет гражданина.РаботодательСоциальный вычет можно получить и до окончания календарного года, в котором произведены расходы на лечение или приобретение медикаментов, обратившись к работодателю с заявлением.В целях подтверждения права на налоговый вычет в налоговый орган подается заявление с приложением соответствующего пакета документов, по результатам рассмотрения которого работодателю налогоплательщика будет направлено уведомление с суммой подтвержденного налогового вычета, а работодатель в свою очередь после получения такого уведомления не будет удерживать у налогоплательщика НДФЛ с последующих выплат дохода.Необходимые документыДля оформления социального вычета и в налоговой, и через работодателя нужно подготовить пакет документов, подтверждающих право на получение компенсации по произведенным расходам.При получении вычета в налоговом органе также необходимо заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ (для этого может понадобиться справка о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ, которую выдает по запросу работодатель).Документы для подтверждения права на получение социального вычета разнятся.Форма заявления, прилагаемого к пакету документов и декларации, опубликована на сайте ФНС. Также там есть и рекомендуемая форма заявления на получение уведомления о праве на социальный вычет.Наиболее удобный способ заполнения налоговой декларации или заявления и представления таких документов в налоговый орган - в режиме онлайн посредством интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц"."Оформить налоговый вычет легче всего через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Там уже загружена справка 2-НДФЛ, на основании которой можно сформировать декларацию 3-НДФЛ, необходимую для получения вычета. Следуя указаниям сервиса, можно легко создать заявление, после загрузить декларацию и отсканированные оригиналы документов", - отметил Сергей Гебель.СрокиВ случае подачи заявления через налоговую инспекцию по месту жительства социальный вычет может быть предоставлен по окончании календарного года, в котором оплачивались лечение, приобретение медикаментов. При подаче через работодателя вычет можно получить и до окончания налогового периода, в котором произведены расходы, предварительно подтвердив это право в налоговом органе.Подать заявление на вычет можно в течение трех лет после года, в котором вы оплатили лечение.Особенности получения налогового вычета за лечениеНалоговый вычет за лечение может иметь свои особенности в зависимости от оказанной услуги.Вычет за лечение зубовНапример, лечение и отбеливание зубов, протезирование, а также коррекция с применением брекет-систем предусмотрена официальной Номенклатурой медицинских услуг, а значит с них можно получить налоговый вычет. А вот покупка брекет-системы не считается медицинской услугой. Это приобретение медоборудования.Вычет за дорогостоящее лечениеПри оплате дорогостоящего лечения можно получить 13% с полной суммы расходов. Налог вернут, даже если операция была бесплатной, но пришлось потратиться на материалы. Определить, дорогостоящим лечение было или нет, можно с помощью справки об оплате медицинских услуг. По словам Александра Свиридова, исполнительного директора ГК "Евроонко", она представлена в двух вариантах: по коду 1 и коду 2. Отличие заключается в том, что в случае указания в справке кода 1, налогоплательщик может воспользоваться вычетом только в пределах 150 000 рублей за календарный год. В то же время, именно код 2 указывает на дорогостоящее лечение и позволяет учитывать всю затраченную сумму целиком."К сожалению, стоимость лечения, даже если она объективно очень высока, не является определяющим фактором для отнесения оказанных медицинских услуг к “дорогостоящему лечению”. Единственный критерий в данном случае - наличие оказанных медицинских услуг в специальном перечне дорогостоящих видов лечения, установленном постановлением правительства РФ, которое также доступно в открытых источниках. Так, например, там представлены ряд врожденных дефектов зубов, некоторые методы лечения бесплодия, высокотехнологичная медицинская помощь, предусмотренная Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и оказание паллиативной помощи на дому с применением оборудования, предназначенного для поддержания функций органов и систем организма", - уточнил эксперт.Вычет за лечение неработающимВычет за лечение не положен людям, имеющим неофициальный доход, и безработным.Вычет за лечение супругаВычет за лечение супруга или супруги оформляется так же, как и в случае с пенсионерами и детьми.Такой вычет часто оформляют, когда один из супругов не работает, а потому не может получить льготу от государства. Воспользоваться правом получения вычета может как муж, так и жена. Из бумаг в этом случае необходимо представить свидетельство о браке и справку, подтверждающую, что второй супруг не имеет официальной работы.Вычет за лечение пенсионерамПенсия не облагается налогами, поэтому неработающий пенсионер не может получить социальный налоговый вычет. При этом его может получить пенсионер, трудоустроенный официально и имеющий "белую" зарплату.Лечение пенсионера могут оплатить его работающие дети. В этом случае вычет получат они. Чеки должны быть оформлены на имя трудоустроенного гражданина, но в них должно быть указано, кто проходил лечение. Нужны документы, подтверждающие степень родства.Вычет за лечение ребенка старше 18 летРодители могут воспользоваться льготами для совершеннолетнего ребенка, обучающегося на очной форме в высшем или среднем специальном учебном заведении. Заочники воспользоваться таким преимуществом не могут.Вычет за санаторно-курортное лечениеНалоговый вычет за санаторно-курортное лечение - это компенсация именно за лечение в санатории, а не за сам отдых (проживание, питание и прочие услуги)."Если вы просто проживали в санатории, как в гостинице, то вычет оформить нельзя. Если все же получали лечение, то вернуть можно 13% от его стоимости, но не более размера НДФЛ, удержанного с дохода за год", - пояснила юрист Ирина Копелясова.Вид процедур не важен. Это могут быть как диагностика, так и профилактические или реабилитационные процедуры.Отказ в получении налогового вычетаПричинами отказа могут стать:Советы экспертовАлександр Свиридов рассказал о некоторых моментах, которые часто упускаются из виду при попытке оформления вычета по медицинским направлениям:1.В части компенсации расходов на оплату лекарств это, безусловно, назначение врача. Нельзя назначить себе лечение самостоятельно, пойти все купить в аптеке и рассчитывать на получение вычета по итогам года. Вместе с тем, вычет можно получить в отношении любого назначенного врачом лекарства: как приобретенного по рецепту определенного образца (это важно, если вы планируете получать вычет), так и без его наличия, но назначение должно быть подтверждено сведениями из медицинской документации пациента, например, выпиской. Такая возможность официально подтверждена всеми регулирующими органами.2.Также довольно распространенная ошибка - не учитывать тот факт, что нельзя копить расходы за несколько лет и затем пытаться разом получить по ним вычет, так как неиспользованный остаток не переносится на следующий календарный год. Процедура является ежегодной и ограниченной по возможным срокам реализации.3.Довольно часто встречается и ошибка, связанная с оплатой, например, не своей картой тех расходов, по которым в дальнейшем подается заявка на получение вычета. Все производимые расходы должны быть оплачены исключительно за счет собственных средств. Поэтому все платежные документы оформляются на налогоплательщика, заявляющего социальный налоговый вычет (с бумажными чеками такой проблемы нет, но при оплате картой или переводом это важно). Исключение есть только при оплате лечения одним из супругов, что, пожалуй, является прямым следствием совместного режима имущества.4.Нужно помнить, что налоговый вычет на лечение можно получить и на работе, причем в течение всего года и неоднократно (в сумме общего лимита налоговой базы в 150 000 руб. или без такового для дорогостоящего лечения). Но, к сожалению, налоговую службу все равно придется задействовать, поскольку необходимо получение специального уведомления (может быть реализовано как очно, так и через личный кабинет налогоплательщика). Это уведомление с заявлением в свободной форме передается в бухгалтерию, и работодатель не просто перестает удерживать налог до лимита вычета, но еще и при необходимости возвращает НДФЛ, удержанный с начала года.Оксана Васильева также предостерегает от распространенных ошибок и заблуждений:С 1 января 2024 года можно оформить вычет на лечение в упрощённом порядке: не нужно собирать справки и чеки для подтверждения.Документы понадобятся, если в ходе камеральной проверки работники налоговой обнаружат несоответствия.Все нужные сведения в налоговую теперь подают сами страховые, медицинские организации и ИП с лицензиями (при наличии у них технической возможности для этого).Изменения в 2025 годуВ 2025 году все социальные вычеты предоставляются в упрощенном порядке. Не требуется заполнять декларацию, собирать документы и направлять в налоговую инспекцию. В личном кабинете налогоплательщика автоматически появится предзаполненное заявление, которое нужно будет только подписать. В том случае, если оно не появилось (учреждение или ИП не передали информацию налоговикам), гражданин может получить вычет в общем порядке (с 3-НДФЛ и подтверждающими документами).

https://ria.ru/20250101/vychet-1992258412.html

https://ria.ru/20250101/nalog-1992212061.html

https://ria.ru/20250101/rossija-1992209113.html

https://ria.ru/20250101/izmeneniya-1991450330.html

https://ria.ru/20241229/obschestvo-1991943247.html

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общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, налоговый вычет