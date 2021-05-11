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Названы растения — убийцы бактерий
Названы растения — убийцы бактерий
Какие комнатные растения помогут очистить, обеззаразить и увлажнить воздух в квартире, рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, директор... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T04:10
2021-05-11T04:10
2021-05-11T10:02
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владимир чуб
растения
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Какие комнатные растения помогут очистить, обеззаразить и увлажнить воздух в квартире, рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб.Микроклимат в жилом помещении зависит от многих факторов. Значение имеет и состав воздуха, и его влажность, температура, а также наличие или отсутствие в нем болезнетворных микроорганизмов. Комнатные растения обладают способностью влиять на некоторые из этих параметров.В частности, мирт, розмарин и другие душистые растения, которые горожане выращивают на подоконниках, обладают фитонцидным эффектом, то есть уничтожают бактерии, объяснил Чуб.Домашние растения, особенно те, которые быстро растут, могут поглощать токсины из воздуха, продолжил он."Многие растения способны поглощать соединения серы, и они могут поглощать оксиды азота. Это характерно особенно для быстрорастущих растений, сюда можно отнести хлорофитум, традесканцию", — привел пример Чуб.Преувеличивать объемы углекислого газа, который комнатные растения перерабатывают в процессе фотосинтеза, не стоит, считает он. Зато их влияние на влажность воздуха в помещении может быть немаловажным. Особенно эффективны в этом плане растения с широкими листьями, уточнил биолог.При этом он напомнил, что листья комнатных растений необходимо время от времени освобождать от пыли, чтобы они продолжали улучшать микроклимат в квартире.
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россия, здоровье, мгу имени м. в. ломоносова, владимир чуб, растения, общество
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Какие комнатные растения помогут очистить, обеззаразить и увлажнить воздух в квартире, рассказал в интервью радио Sputnik
доктор биологических наук, директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб
.
Микроклимат в жилом помещении зависит от многих факторов. Значение имеет и состав воздуха, и его влажность, температура, а также наличие или отсутствие в нем болезнетворных микроорганизмов. Комнатные растения обладают способностью влиять на некоторые из этих параметров.
В частности, мирт, розмарин и другие душистые растения, которые горожане выращивают на подоконниках, обладают фитонцидным эффектом, то есть уничтожают бактерии, объяснил Чуб.
"Они дают летучие вещества, которые способны убивать бактерии. Это называется фитонцидный эффект. Особенно силен он в хвойных лесах, где большое испарение душистых веществ: пахнет хвоей, мы чувствуем прилив энергии, бодрости", — отметил биолог.
Домашние растения, особенно те, которые быстро растут, могут поглощать токсины из воздуха, продолжил он.
"Многие растения способны поглощать соединения серы, и они могут поглощать оксиды азота. Это характерно особенно для быстрорастущих растений, сюда можно отнести хлорофитум, традесканцию", — привел пример Чуб.
Преувеличивать объемы углекислого газа, который комнатные растения перерабатывают в процессе фотосинтеза, не стоит, считает он. Зато их влияние на влажность воздуха в помещении может быть немаловажным. Особенно эффективны в этом плане растения с широкими листьями, уточнил биолог.
"Воздух в квартирах по своим качествам обычно такой же сухой, как и в пустыне, особенно когда работает центральное отопление. Растения с широкими листьями — аспидистры, эухарисы, любое большое комнатное дерево типа фикуса — имеют большую листовую массу, соответственно, испаряют много воды и увлажняют воздух в квартире", — рассказал Чуб.
При этом он напомнил, что листья комнатных растений необходимо время от времени освобождать от пыли, чтобы они продолжали улучшать микроклимат в квартире.