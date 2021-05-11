https://ria.ru/20210511/ubiytsy-1731703436.html

Названы растения — убийцы бактерий

Названы растения — убийцы бактерий

Какие комнатные растения помогут очистить, обеззаразить и увлажнить воздух в квартире, рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, директор... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T04:10

2021-05-11T04:10

2021-05-11T10:02

россия

здоровье

мгу имени м. в. ломоносова

владимир чуб

растения

общество

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Какие комнатные растения помогут очистить, обеззаразить и увлажнить воздух в квартире, рассказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб.Микроклимат в жилом помещении зависит от многих факторов. Значение имеет и состав воздуха, и его влажность, температура, а также наличие или отсутствие в нем болезнетворных микроорганизмов. Комнатные растения обладают способностью влиять на некоторые из этих параметров.В частности, мирт, розмарин и другие душистые растения, которые горожане выращивают на подоконниках, обладают фитонцидным эффектом, то есть уничтожают бактерии, объяснил Чуб.Домашние растения, особенно те, которые быстро растут, могут поглощать токсины из воздуха, продолжил он."Многие растения способны поглощать соединения серы, и они могут поглощать оксиды азота. Это характерно особенно для быстрорастущих растений, сюда можно отнести хлорофитум, традесканцию", — привел пример Чуб.Преувеличивать объемы углекислого газа, который комнатные растения перерабатывают в процессе фотосинтеза, не стоит, считает он. Зато их влияние на влажность воздуха в помещении может быть немаловажным. Особенно эффективны в этом плане растения с широкими листьями, уточнил биолог.При этом он напомнил, что листья комнатных растений необходимо время от времени освобождать от пыли, чтобы они продолжали улучшать микроклимат в квартире.

https://ria.ru/20210419/redka-1728863141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье, мгу имени м. в. ломоносова, владимир чуб, растения, общество