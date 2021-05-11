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В Татарстане 12 мая объявили днем траура из-за стрельбы в школе

В Татарстане 12 мая объявили днем траура из-за стрельбы в школе

Среда, 12 мая, объявлена в Татарстане днем траура после трагедии в казанской школе, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:50

2021-05-11T11:50

2021-05-11T12:13

рустам минниханов

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Среда, 12 мая, объявлена в Татарстане днем траура после трагедии в казанской школе, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова."Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днем траура", - сказала Галимова.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия