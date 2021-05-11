https://ria.ru/20210511/tatarstan-1731814295.html

МВД Татарстана прокомментировало видео с юношей, шедшим по улице с ружьем

МВД Татарстана прокомментировало видео с юношей, шедшим по улице с ружьем

МВД по Татарстану, комментируя появившееся в интернете видео с молодым человеком, шедшим в казанскую гимназию с ружьем, заявило, что очевидцы не сообщали об... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:08

2021-05-11T17:08

2021-05-11T19:59

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

стрельба в школе в казани

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. МВД по Татарстану, комментируя появившееся в интернете видео с молодым человеком, шедшим в казанскую гимназию с ружьем, заявило, что очевидцы не сообщали об этом в дежурную часть.Этот ролик ранее распространился в социальных сетях: на нем видно, как, предположительно, подозреваемый ныне в массовом убийстве молодой человек неспешно идет по улице, держа в руках ружье, вероятно, по направлению к гимназии."В ходе проверки установлено, что каких-либо сообщений от очевидцев в дежурную часть полиции или на телефон экстренных служб "112" о нахождении в общественном месте неизвестного с оружием в руках не поступало", - говорится в релизе на сайте МВД.В результате стрельбы в казанской гимназии №175, по данным властей, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. Сейчас он задержан, ему грозит пожизненный срок заключения.Трагедия вновь поставила вопрос об ужесточении правил оборота оружия в России. Как сообщили РИА Новости в комитете Госдумы по безопасности, соответствующий законопроект планируется рассмотреть уже завтра, в среду. Проанализировать законы в этой части комитету поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20210511/kazan-1731805529.html

республика татарстан (татарстан)

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"Интеллигентный мальчишка" – соседи о парне, устроившем стрельбу в школе Утром 11 мая в школе № 175 в Казани в результате стрельбы погибли 9 человек и около 20 были ранены. По данным открытых источников, стрелком оказался выпускник гимназии 19-летний Ильназ Галявиев. Он был задержан на месте. Соседи, знавшие Ильназа Галявиева и его семью, характеризуют его как хорошо воспитанного молодого человека. Никто и предположить не мог, что парень способен на массовое убийство. 2021-05-11T17:08 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), стрельба в школе в казани, происшествия