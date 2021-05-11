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Жириновский предложил СМИ не сообщать о стрельбе в школах
Жириновский предложил СМИ не сообщать о стрельбе в школах
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в СМИ не нужно освещать ЧП со стрельбой в школах, так как это может действовать на молодежь как подстрекательство к РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:44
2021-05-11T13:37
стрельба в школе в казани
рустам минниханов
владимир жириновский
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в СМИ не нужно освещать ЧП со стрельбой в школах, так как это может действовать на молодежь как подстрекательство к подобным действиям.Позднее в своем Telegram-канале Жириновский написал, что "если не прекратим смаковать подробности и имена виновников таких историй, то у нас в каждом регионе рано или поздно будет что-то подобное происходить". При этом лидер ЛДПР призвал убрать в российских городах все упоминания "цареубийц, террористов, пособников государственного переворота"."Сначала ошибочно сообщили, что стрельба произошла в другой школе Казани – на улице Латышских Стрелков. К счастью, там все нормально. Но представляете, каждый день дети идут в эту школу и думают, а что же это за стрелки такие? Залезают в интернет, спрашивают у родителей и выясняют, что это пособники государственного переворота", - указал Жириновский, отметив, что полученная информация может привести детей к ложным выводам о том, как можно прославиться.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
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стрельба в школе в казани, рустам минниханов, владимир жириновский, казань, происшествия

Жириновский предложил СМИ не сообщать о стрельбе в школах

12:44 11.05.2021 (обновлено: 13:37 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба
Сотрудник правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в СМИ не нужно освещать ЧП со стрельбой в школах, так как это может действовать на молодежь как подстрекательство к подобным действиям.
"Прекратите давать информацию о расстрелах в школах, это действует как подстрекательство", - сказал журналистам Жириновский во вторник.
Позднее в своем Telegram-канале Жириновский написал, что "если не прекратим смаковать подробности и имена виновников таких историй, то у нас в каждом регионе рано или поздно будет что-то подобное происходить". При этом лидер ЛДПР призвал убрать в российских городах все упоминания "цареубийц, террористов, пособников государственного переворота".
"Сначала ошибочно сообщили, что стрельба произошла в другой школе Казани – на улице Латышских Стрелков. К счастью, там все нормально. Но представляете, каждый день дети идут в эту школу и думают, а что же это за стрелки такие? Залезают в интернет, спрашивают у родителей и выясняют, что это пособники государственного переворота", - указал Жириновский, отметив, что полученная информация может привести детей к ложным выводам о том, как можно прославиться.
Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. В пресс-службе главы Татарстана РИА Новости рассказали, что погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
Стрельба в школе в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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Стрельба в школе в КазаниРустам МиннихановВладимир ЖириновскийКазаньПроисшествия
 
 
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