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Устроившему стрельбу в школе в Казани проведут психиатрическую экспертизу

Устроившему стрельбу в школе в Казани проведут психиатрическую экспертизу

Юноше, задержанному после стрельбы в казанской школе, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:36

2021-05-11T12:36

2021-05-11T12:36

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Юноше, задержанному после стрельбы в казанской школе, проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Молодому человеку проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу", - сказал собеседник агентства.Как пояснил РИА Новости адвокат Владимир Неупокоев из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры", данная экспертиза обязательно проводится в ходе расследования дел о насильственных преступлениях."По уголовным делам о насильственных преступлениях всегда проверяется, страдает или не страдает лицо, привлекаемое к ответственности, психическими заболеваниями. То есть, следствие выяснит, отдавал ли молодой человек отчет своим действиям в момент совершения преступления", - сказал адвокат.Неупокоев добавил, что юноша может избежать уголовной ответственности, если будет установлено, что он не отдавал отчет своим действиям.В результате стрельбы в школе №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

россия

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия