Устроившему стрельбу в школе в Казани проведут психиатрическую экспертизу
Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.
Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.
Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.
Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.
Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.
Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.
Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.
Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.
На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.
На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.
Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.
Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.
Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.
К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.
К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.
Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.
Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.
Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.
Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.
Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.
На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.
Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.
Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.
К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.