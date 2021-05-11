https://ria.ru/20210511/strelba-1731737697.html

Глава Татарстана рассказал об устроившем стрельбу в школе в Казани

Глава Татарстана рассказал об устроившем стрельбу в школе в Казани

Устроившему стрельбу в казанской школе 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие, сообщил во вторник глава Татарстана Рустам Минниханов. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:12

2021-05-11T11:12

2021-05-11T18:05

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Устроившему стрельбу в казанской школе 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие, сообщил во вторник глава Татарстана Рустам Минниханов."Террорист арестован. 19 лет. Официально на него зарегистрировано оружие", - сказал Минниханов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее он подтвердил факт гибели в результате стрельбы семи восьмиклассников и госпитализации еще 16 человек.Неофициально представитель экстренных служб сообщал РИА Новости об 11 погибших. Эта информация на данный момент окончательно не подтверждена.

https://ria.ru/20210511/tatarstan-1731734480.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, казань, происшествия