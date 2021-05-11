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В Совфеде предложили усилить контроль над компьютерными играми
В Совфеде предложили усилить контроль над компьютерными играми
Необходимо подумать над усилением контроля за содержанием компьютерных игр, поскольку содержащаяся в них героизация насилия может приводить к трагедиям,... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:24
2021-05-11T13:24
стрельба в школе в казани
александр башкин
рустам минниханов
казань
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Необходимо подумать над усилением контроля за содержанием компьютерных игр, поскольку содержащаяся в них героизация насилия может приводить к трагедиям, подобным случившейся во вторник в Казани, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие."Именно в сфере интернета стоит усилить меры, ужесточить контроль, в частности, за воспевающими насилие компьютерными играми. Возможно, подумать о распространении на них понятия "желательный и нежелательный контент", - сказал Башкин.Он отметил, что к трагедиям, подобно той, что произошла во Казани, зачастую приводит интернет-среда, в частности, криминальная субкультура в сети, компьютерные игры. "В этих играх летают ошмётки мяса, летят брызги крови, сплошное насилие - для ещё не сформировавшейся подростковой психики это может быть крайне опасно", - убеждён сенатор.Также Башкин считает необходимым усиление контроля за выдачей разрешений на оружие, их хранением и использованием."Исключить оружие из гражданского оборота, как это хотелось бы, возможно, многим, нельзя, но здесь нам предстоит совершенствовать и совершенствовать законодательство", - признал он.
https://ria.ru/20210511/kazan-1731764697.html
https://ria.ru/20210511/kuznetsova-1731760388.html
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стрельба в школе в казани, александр башкин, рустам минниханов, казань, общество

В Совфеде предложили усилить контроль над компьютерными играми

13:24 11.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Необходимо подумать над усилением контроля за содержанием компьютерных игр, поскольку содержащаяся в них героизация насилия может приводить к трагедиям, подобным случившейся во вторник в Казани, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.
Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.
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"Именно в сфере интернета стоит усилить меры, ужесточить контроль, в частности, за воспевающими насилие компьютерными играми. Возможно, подумать о распространении на них понятия "желательный и нежелательный контент", - сказал Башкин.
Он отметил, что к трагедиям, подобно той, что произошла во Казани, зачастую приводит интернет-среда, в частности, криминальная субкультура в сети, компьютерные игры. "В этих играх летают ошмётки мяса, летят брызги крови, сплошное насилие - для ещё не сформировавшейся подростковой психики это может быть крайне опасно", - убеждён сенатор.
Также Башкин считает необходимым усиление контроля за выдачей разрешений на оружие, их хранением и использованием.
"Исключить оружие из гражданского оборота, как это хотелось бы, возможно, многим, нельзя, но здесь нам предстоит совершенствовать и совершенствовать законодательство", - признал он.
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Стрельба в школе в КазаниАлександр БашкинРустам МиннихановКазаньОбщество
 
 
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