https://ria.ru/20210511/sovfed-1731767302.html

В Совфеде предложили усилить контроль над компьютерными играми

В Совфеде предложили усилить контроль над компьютерными играми

Необходимо подумать над усилением контроля за содержанием компьютерных игр, поскольку содержащаяся в них героизация насилия может приводить к трагедиям,... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:24

2021-05-11T13:24

2021-05-11T13:24

стрельба в школе в казани

александр башкин

рустам минниханов

казань

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Необходимо подумать над усилением контроля за содержанием компьютерных игр, поскольку содержащаяся в них героизация насилия может приводить к трагедиям, подобным случившейся во вторник в Казани, заявил РИА Новости сенатор Александр Башкин.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие."Именно в сфере интернета стоит усилить меры, ужесточить контроль, в частности, за воспевающими насилие компьютерными играми. Возможно, подумать о распространении на них понятия "желательный и нежелательный контент", - сказал Башкин.Он отметил, что к трагедиям, подобно той, что произошла во Казани, зачастую приводит интернет-среда, в частности, криминальная субкультура в сети, компьютерные игры. "В этих играх летают ошмётки мяса, летят брызги крови, сплошное насилие - для ещё не сформировавшейся подростковой психики это может быть крайне опасно", - убеждён сенатор.Также Башкин считает необходимым усиление контроля за выдачей разрешений на оружие, их хранением и использованием."Исключить оружие из гражданского оборота, как это хотелось бы, возможно, многим, нельзя, но здесь нам предстоит совершенствовать и совершенствовать законодательство", - признал он.

https://ria.ru/20210511/kazan-1731764697.html

https://ria.ru/20210511/kuznetsova-1731760388.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, александр башкин, рустам минниханов, казань, общество