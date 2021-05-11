https://ria.ru/20210511/sostoyanie-1731862426.html

Двое детей находятся в критическом состоянии после стрельбы в Казани

Двое детей находятся в критическом состоянии после стрельбы в Казани

Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, остаются в критическом состоянии, сообщил РИА Новости источник в медицинской системе Татарстана. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T23:26

2021-05-11T23:26

2021-05-11T23:52

стрельба в школе в казани

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 11 мая — РИА Новости. Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, остаются в критическом состоянии, сообщил РИА Новости источник в медицинской системе Татарстана.Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в Детской республиканской клинической больнице Татарстана находятся 18 детей, шесть из них в тяжелом состоянии, двое в крайне тяжелом. Восемь пострадавших получили пулевые ранения, остальные — повреждения из-за осколков стекла или при эвакуации. Четырем школьникам потребовалось переливание крови и ее препаратов.По словам министра, в Казань прилетели 39 медицинских специалистов для оказания помощи пострадавшим в результате стрельбы в школе. Вопрос транспортировки пациентов в федеральные клиники решат исходя из стабильности их состояния.Троих пострадавших взрослых будут консультировать специалисты Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.Трагедия в школе № 175Во вторник в Казани в учебном заведении на улице Джаудата Файзи 19-летний студент открыл огонь, семь детей и двое взрослых погибли, 21 человек пострадал.Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. В среду в Татарстане день траура.После инцидента Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Президент пояснил, что иногда часть стрелкового вооружения, которое в некоторых странах используют как штурмовые винтовки, регистрируют в качестве охотничьего оружия.

https://ria.ru/20210511/operatsii-1731855351.html

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казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия