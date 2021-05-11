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Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани

Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в казанской школе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:54

2021-05-11T12:54

2021-05-11T12:54

стрельба в школе в казани

сергей собянин

рустам минниханов

москва

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с трагедией в казанской школе, соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства столицы.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие."Потрясен чудовищным нападением на казанскую школу, в результате которого погибли дети и взрослые. В этот трудный час Москва с вами, разделяя боль и страдания жителей республики. Прошу передать искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в тексте телеграммы.

москва

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, сергей собянин, рустам минниханов, москва, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия